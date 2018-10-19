Кардинал Курт Кох прокомментировал раскол между Москвой и Константинополем

В своем интервью австрийскому католическому агентству Kathpress председатель Папского Совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох отметил, что хотя раскол между Патриархатами Москвы и Константинополя — это «внутриправославное дело», он может иметь весьма серьезные последствия для всех, поскольку, безусловно, окажет непосредственное воздействие на ход экуменического процесса. Можно предположить, что Русская Православная Церковь не будет участвовать в совместных экуменических диалогах пока конфликт не разрешится. Официальный представитель Ватикана подчеркнул, что Католическая Церковь не комментирует происходящее внутри Православия, но, с другой стороны, сохраняет свою значимость экуменический принцип: если страдает один член Тела Христова, то страдают все.

На заседании Священного Синода РПЦ 15 октября с.г. было объявлено о разрыве Евхаристического общения с Константинополем по причине попыток с его стороны в одностороннем порядке провозгласить Автокефальную Церковь на Украине. С точки зрения Московской Патриархии здесь имеет место незаконное вторжение со стороны Вселенского Патриарха на чужую каноническую территорию на фоне всё ухудшающихся межгосударственных отношений между Россией и Украиной.

По материалам Vatican News