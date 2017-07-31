Кардинал Курт Кох о пребывании мощей св. Николая в России

«Экуменизм святых – это замечательная возможность для диалога в Церкви»: так кардинал Курт Кох прокомментировал то благочестие, с каким были приняты в Российской Федерации мощи святого Николая. Их почтили более двух миллионов верных. Кардинал назвал это «великим экуменическим событием», поскольку, по его словам, почитание священных реликвий «может помочь верующим приобщиться к диалогу». «Хорошо, когда встречаются предстоятели Церквей, но очень важно, чтобы это делали и верующие».

Президент Папского совета по содействию христианскому единству возглавлял делегацию, которая 28 июля 2017 г. перевезла обратно в Бари мощи святого Николая Мирликийского. Вместе с кардиналом в России находились архиепископ Бари и Битонто монс. Франческо Какуччи, настоятель базилики Святого Николая священник Чиро Капотосто, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель.

Священник-доминиканец Иакинф Дестивель в своем комментарии подчеркнул, что почитание святого Николая – это «мост между Востоком и Западом», и показательно, что временное перенесение мощей было совершено после встречи на Кубе Папы Франциска и Патриарха Кирилла, в знак дружбы и с тем, чтобы вверить сближение между нашими Церквами заступничеству святого Николая. Наплыв верующих, желающих почтить священные останки Николая Чудотворца, «не удивляет», добавил отец Дестивель, поясняя, что «святой Николай тесно связан с русской историей». Треть храмов освящены во имя святого Николая, «и во всех домах есть его икона, перед которой возносят молитвы о защите для семьи». Святой Николай почитается не только как покровитель моряков, но и как тот, кто «приходит на помощь во всех конкретных решениях повседневной жизни, это святой, указывающий правильный путь».

Со своей стороны, архиепископ Какуччи подчеркнул «народный экуменизм», свидетелем которого он стал при виде многочисленной толпы людей, ожидающих своей очереди, чтобы почтить мощи святого. Это значит, что «Народ Божий живет единством». Прелат цитировал слова Патриарха Кирилла, произнесенные во время принятия мощей святого Николая: эта речь, отметил монс. Какуччи, «была открыта христианскому единству».

В ходе визита в Российскую Федерацию кардинал Кох посетил основные храмы Санкт-Петербурга и совершил Мессу в католической базилике Святой Екатерины. Он также встретился с митрополитом Иларионом, возглавляющим департамент внешних церковных связей Московского Патриархата.

А 28 июля 2017 года в Золотом зале Митрополичьего корпуса Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге с делегацией Римско-Католической Церкви, сопровождающей мощи святителя Николая из Санкт-Петербурга в Бари, встретился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Приветствуя собравшихся, Патриарх Кирилл поблагодарил за организацию принесения святыни кардинала Курта Коха и членов итальянской делегации, а также митрополита Волоколамского Илариона и всех потрудившихся с российской стороны.

По словам Предстоятеля Русской Православной Церкви, верующие с радостью и воодушевлением восприняли принесение мощей святителя Николая; поклониться мощам пришли и глава государства, и представители всех социальных групп и слоев населения, «весь социальный срез России: политики, ученые, деятели искусства, губернаторы, люди, занимающие разное профессиональное положение, молодые и старые».

За время пребывания мощей в России, с 21 мая по 28 июля, им поклонилось около 2,5 миллионов человек, сообщил Патриарх.

«Пусть Господь молитвами святителя и чудотворца Николая укрепляет наши народы и дает духовную силу жить по-христиански в мире, который отказывается быть христианским», ― заключил Патриарх Кирилл.

В свою очередь кардинал Курт Кох отметил, что не ожидал такого количества паломников к святыне. «Мы не думали, что будет столько людей, это прекрасный знак, что есть живая вера в сердцах людей», ― заявил представитель Римско-Католической Церкви.

Ватиканский иерарх поблагодарил Святейшего Владыку за сотрудничество, которое, по его словам, стало «настоящим чудом святителя Николая».

Предстоятель Русской Православной Церкви попросил передать слова благодарности Папе Римскому Франциску, который по просьбе Патриарха Московского и всея Руси принял решение о принесении мощей в Россию.

В завершение встречи состоялся обмен памятными подарками. Святейший Патриарх Кирилл передал кардиналу Курту Коху икону святителя Николая. Гости преподнесли Его Святейшеству сосуд с миром от мощей святителя.

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Сразу по прибытии в Бари состоялась торжественная процессия и богослужение Вечерни, после чего было совершено положение мощей святого в гробницу, в присутствии нотариуса, который официально засвидетельствовал «возвращение святого Николая» в город Бари.

По материалам Радио Ватикана, пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси и сайта ОВЦС РПЦ МП