Кардинал Кох — российским католикам: «Не оставлять молитву о единстве»

Два года назад председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, который находился в тот момент на Кубе во время исторической встречи Папы Франциска с Патриархом Кириллом, по просьбе Информационной службы Архиепархии Божией Матери в Москве обратился с приветственным словом к российским католикам.

Сегодня, во время переживания очередной всемирной Недели молитв о христианском единстве, мы решили напомнить нашим читателям это важное слово ватиканского иерарха.

— Прежде всего мы должны быть благодарны за эту встречу, которой мы так долго ждали, которую так долго готовили, и которая наконец-то состоялась здесь, на Кубе. Эта встреча — важный шаг, но вместе с тем это еще не конечная цель, и потому нам предстоит большая работа.

Две добродетели, которые нужны для экуменического диалога — это страсть и терпение. Страсть к единству, потому что такова воля Господа. И терпение — потому, что мы должны быть внимательными друг к другу, сознавая, что сами по себе мы, люди, не способны создать единство. Мы, люди, мы можем создавать только расколы и разделения. Об этом свидетельствуют и история, и современность.

Единство — это дар Святого Духа Церкви. Поэтому, чтобы достичь единства, мы должны быть открыты действию Духа Святого и молиться об этом.

Я очень благодарен всем, кто молился об этой встрече. Но в конечном итоге мы должны молиться о единстве Церкви — и в этом смысле эта встреча еще не конечная точка, но призыв продолжать идти по этому пути, сделать все — и прежде всего молиться — о том, чтобы единство было нам даровано, потому что такова воля Господа.

Самое важное, что мы можем сделать — это молиться. Как мы знаем из 21-й главы Евангелия от Иоанна, Иисус Сам молится о том, чтобы ученики были едины. Он не приказывает, не требует, но молится о них, и тем самым показывает нам, что молитва — это самое важное условие единства. Поэтому я призываю вас не оставлять молитву о единстве, но напротив — усилить ее, потому что только так мы сможем исполнить волю Господа.

Источник: Информационная служба Архиепархии Божией Матери в Москве

Фото Натальи Гилевой