Кардинал Кох прибыл с рабочим визитом в Москву

23 марта 2017 года в Отделе внешних церковных связей Московского Патриархата состоялось ежегодное заседание Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной и Римско-Католической Церквами.

Со стороны Русской Православной Церкви в заседании приняли участие председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, руководитель Управления по зарубежным учреждениям Московского Патриархата епископ Богородский Антоний, секретарь ОВЦС по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов), директор Издательства Сретенского монастыря в Москве и сотрудник Патриаршего совета по культуре иеромонах Силуан (Никитин) и сотрудник ОВЦС священник Алексий Дикарев.

Римско-Католическую Церковь на заседании представляли председатель Папского совета по содействию христианскому единству кардинал Курт Кох, архиепископ-митрополит архиепархии Божией Матери в Москве Павел Пецци, сотрудник Папского совета по содействию христианскому единству священник Иакинф Дестивель и сотрудник Благотворительного фонда «Помощь Церкви в нужде» П.В. Гуменюк.

Кроме того, в заседании участвовали администратор Московского Синодального хора Д. Маяков и заместитель исполнительного директора Благотворительного фонда святителя Григория Богослова И.В. Лапшин.

Открывая заседание, митрополит Иларион отметил, что это уже третья встреча Совместной рабочей группы по культурному сотрудничеству между Русской Православной Церковью и Римско-Католической Церковью с момента ее создания в 2015 году. За прошедший период Рабочая группа показала свою высокую эффективность в организации и проведении совместных культурных мероприятий как в России, так и в Италии, которые способствуют более глубокому знакомству с духовными традициями Востока и Запада и достижению взаимопонимания между православными и католиками.

Участники заседания подвели итоги деятельности Рабочей группы за прошедший год и обсудили ряд новых проектов на период 2017 – начало 2018 года, включающих концерты духовной и классической музыки, художественные и тематические выставки, издание книг Патриарха Кирилла и почетного Папы Бенедикта XVI на итальянском и русском языках, студенческий обмен.

Источник: Служба коммуникации ОВЦС