Кардинал Кох: Ближний Восток — место наших корней и единства

Ближний Восток является регионом христианских мучеников и «местом наших корней и единства», — заявил кардинал Курт Кох.

За несколько дней до встречи глав Церквей Средиземноморья 7 июля 2018 г. в итальянском Бари, председатель Папского совета по содействию христианскому единству заявил, что «Ближний Восток как колыбель христианства» является «уникальным местом для усилий в пользу единства христиан».

В этом контексте иерарх указал на существующие правила признания действительности Таинств в исключительных случаях согласованно Римско-Католической Церковью и Восточными Церквами. Он подчеркнул, что уже заключены пастырские договоренности с некоторыми из Древних Церквей восточной традиции относительно взаимного доступа к принятию Таинств в исключительных ситуациях. С 1984 года это касается Сирийской Церкви, а также халдейских католиков и верующих Ассирийской Церкви Востока, которые заключили такое соглашение в 2001 году.

По словам кардинала Коха, христианское меньшинство и многие другие люди в регионе переживают время больших страданий, и интенсивные экуменические усилия могут стать для них настоящим утешением. Он уточнил, что особенно это касается отношений между католиками и православными, и подчеркнул, что не случайно 6 января 1964 г. именно в Иерусалиме встретились Папа Павел VI и Патриарх Константинопольский Афинагор.

В субботу, 7 июля, по приглашению Папы Франциска в Бари на юге Италии прибудут представители Церквей и христианских общин из большинства стран Ближнего Востока, чтобы вместе молиться за мир в регионе. Участие подтвердили 20 лидеров Православных Церквей, Древних Восточных Церквей, Восточных Католических Церквей, лютеран и Совета Церквей Ближнего Востока.

Источник: Vatican News