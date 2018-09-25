Кардинал Герхард Мюллер посетил Кузбасс (ФОТО)

В последней декаде сентября гостем, посетившим территорию нашей Преображенской епархии, вновь стал видный римско-католический иерарх, кардинал Герхард Людвиг Мюллер, близкий друг Папы Бенедикта XVI, с 2002 по 2012 г. – епископ Регенсбурга (Германия), а с 2012 по 2017 г. – префект Конгрегации доктрины веры, Председатель Папской Библейской Комиссии и Папской Комиссии Ecclesia Dei.

В воскресенье 23 сентября он присутствовал на Мессе в кемеровском приходе Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, в ходе которой лично преподал таинство Святого Крещения младенцу Арсению. По окончании богослужения кардинал Мюллер встретился с прихожанами за чашкой чая. В теплой семейной атмосфере все присутствующие могли задать почетному гостю интересующие их вопросы и просто насладиться общением со столь выдающимся и, вместе с тем, очень скромным человеком. Настоятель католического прихода в Кемерово о. Анджей Легеч, CSsR, назвал визит кардинала Мюллера в Кузбасс «историческим событием» и подчеркнул, что, благодаря подобным визитам, сибирские католики имеют возможность почувствовать свою общность со всей Вселенской Церковью.

В понедельник 24 сентября кардинал Герхард Мюллер был принят губернатором Кемеровской области Сергеем Цивилевым. Как сообщает пресс-служба главы региона, в ходе беседы были затронуты вопросы развития межконфессиональных и культурных связей между Баварией и Кузбассом. В качестве одного из практических шагов в этом направлении обсуждалась возможность проведения в Кемерове аналога знаменитого на весь мир фестиваля «Октоберфест», были обговорены и некоторые другие культурные проекты.

Немецкий кардинал также встретился с митрополитом Кемеровским и Прокопьевским Аристархом и посетил угольный разрез «Черниговец», входящий в «СДС-Уголь».

Фото: паблик «Римско-католическая Церковь на севере Кузбасса»