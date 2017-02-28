Кардинал Дзивиш о мюзикле «Кароль»: «Могу сказать, что он такой точно и был»

25 февраля в Кракове состоялась мировая премьера первого польского мюзикла о Папе Римском Иоанне Павле II, сообщает catholic.by.

«Это прекрасная история и напоминание о святом, который постоянно с нами и неустанно что-то нам говорит», — сказал присутствовавший на премьере кардинал Станислав Дзивиш.

Как отметил митрополит Краковский на пенсии, святые постоянно в общении с нами и всегда остаются актуальными. Поэтому напоминание о фигуре и личности Папы-поляка, который неизменно вдохновляет как молодых, так и пожилых, безмерно важно.

Иерарх подчеркнул, что мюзикл очень метко отражает черты, которыми отличался Кароль Войтыла — это, между прочим, любовь к искусству, театру, культуре, большой патриотизм и уважение к природе как Божьему творению.

«Глядя на Кароля на сцене, могу сказать, что он такой действительно и был. Было в нем что-то большее, чем в обычных людях, особенно его огромное созерцательность и предание всего себя Богу», — сказал кардинал Дзивиш, бывший секретарь Великого Папы.

Он очень благожелательно оценил актерскую игру. «Что вдохновляет, так это эмоциональность и молодость актеров. На сцене они выступают очень убедительно», — отметил кардинал.

Показ мюзикла «Кароль» в Кракове стал началом всепольского тура этой сценической истории. Главную роль в спектакле исполняет Яцек Ковалец. На сцене также можно увидеть известную польскую певицу Эдиту Гепперт. Продюсеры планируют зарубежный тур в сезоне 2017-2018.