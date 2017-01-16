Кардинал Долан прочитает на инаугурации Трампа молитву из Книги Соломона

Католический архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа процитирует Книгу Премудрости Соломона.

В интервью католическому агентству CNS он рассказал, что прочитает девятую главу этой ветхозаветной книги. Данная глава представляет собой молитву о даровании мудрости.

«Я возношу эту молитву все время», — признался кардинал, добавив, что ему выделена одна минута на выступление, и ее будет «более чем достаточно».

«Люди просят нас молиться с ними и за них. Это не означает, что мы за или против них», — подчеркнул Долан.

Иерарх указал на то, что многие американцы, как и он сам, «испытывают сомнения по поводу новоизбранного президента», как, впрочем, и в случае с любым новым главой государства.

«Однако, согласно великой американской традиции, мы взираем на время вступающего в должность президента как на время надежды, возможность дать человеку шанс выполнить обещания, которые он дал», — заявил кардинал.

Церемония инаугурации президента США состоится 20 января.

8 ноября миллиардер Дональд Трамп победил во всенародном голосовании. 20 декабря он получил необходимую поддержку на голосовании коллегии выборщиков и, таким образом, одержал формальную победу на выборах. Голосование завершилось с результатом 304:169 в пользу Трампа. Для победы ему было необходимо набрать 270 голосов выборщиков (всего их 538 человек — по пропорциям согласно переписи населения и по одному за каждого сенатора).

Источник: Интерфакс