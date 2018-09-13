Кардинал Бёрк отверг мнение о том, что мусульмане и христиане верят в одного Бога

Выступая на пресс-конференции, которая состоялась в Детройте, США, кардинал Рэймонд Бёрк среди прочего затронул тему ислама. Бывший префект Апостольской Сигнатуры отверг идею о том, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, сообщает Седмица.ру со ссылкой на ультраконсервативное католическое издание Church Militant.

«Я иногда слышу, как ко мне говорят, что все мы молимся том же Богу. Мы все верим в любовь, — сказал прелат, имеющий репутацию ультра-консерватора. — Однако я говорю: остановимся на минуту и подумаем о том, чем является ислам, и чему нас учит наша христианская вера».

Кардинал Бёрк отметил, что провел собственное исследование ислама и убедился, что законы ислама не являются законами, «основанными на любви».

«Я не считаю, что правильно говорить, что мы поклоняемся одному и тому же Богу, — пояснил кардинал Бёрк — потому что Бог ислама является правителем. Иными словами, фундаментально в исламе шариат является их законом, и этот закон, который поступает от Аллаха, должен в конце концов доминировать над каждым человеком».

Кардинал продолжил: «И этот закон не базируется на любви. Говорить, что все мы верим в любовь — просто неправильно. И хотя мы можем знать отдельных мусульман, которые являются хорошими и добрыми людьми, мы должны понимать, что то, во что они глубоко верят, к чему стремятся сердца, — требует, чтобы они управляли миром».

С другой стороны, Католическая Церковь «не претендует на то, чтобы править миром, но скорее вдохновлять и помогать тем, кто управляет миром, действовать справедливо и праведно по отношению к гражданам», — подчеркнул американский кардинал.