Кардинал Бассетти находится с визитом на Украине

Кардинал Гуалтьеро Бассетти, архиепископ Перуджи и Читта-делла-Пьеве и президент Епископской конференции Италии, с 13 по 16 июля находится с визитом на Украине по приглашению предстоятеля Украинской Греко-Католической Церкви архиепископа Святослава Шевчука.

В сопровождении епископа Тортоны монс. Витторио Виолы и монс. Шевчука кардинал примет участие во всеукраинском паломничестве в богородичное святилище в Зарванице. Комментируя поездку итальянского иерарха, верховный архиепископ Киевский и Галичский отметил: «Для нашего народа, измученного войной и страданиями, визит кардинала Бассетти является знаком любви и близости итальянской Церкви».

Епископская конференция Италии поддерживает многие проекты греко-католической Церкви на Украине. По официальным данным, в Итальянской Республике украинская община — четвёртая по величине среди мигрантов: для них служат 65 священников под руководством апостольского визитатора.

Согласно официальной программе поездки, в субботу 14 июля кардинал Бассетти встретится в богородичном святилище Зарваницы с молодёжью, к которой обратится с речью монс. Витторио Виола. На вечер того же дня запланирована процессия со свечами и молебен Пресвятой Деве Марии. Во время богослужения итальянский кардинал выступит перед паломниками.

Утром 15 июля кардинал Гуалтьеро Бассетти возглавит воскресную Божественную литургию, после которой обратится с речью к верующим. Во время визита на Украину итальянские иерархи посетят также Львов.