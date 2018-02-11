Кардинал Баньяско: для Европы конец иллюзий означает благо

В ватиканском Секретариате по коммуникации был представлен Девятый доклад о социальном учении Церкви в современном мире. Тема доклада, составленного Центром мониторинга имени кардинала Ван Туана в Триесте, — «Европа: конец иллюзий».

Во время презентации в Ватикане председатель Совета европейских епископских конференций кардинал Анджело Баньяско отметил, что на европейском континенте «по-прежнему существует глубоко антропологическая культура и подлинные ценности. В то же время Европейский союз пропитан секуляризмом и светским материализмом, из-за которых человек утратил свои корни. В конституциях и договорах говорится о достоинстве, но каково это достоинство, кому оно доверено, на чём основано? На законе судов и трибуналов? Если так, то этого недостаточно!».

Кардинал подчеркнул, что от материализма и этического релятивизма, связанного с желанием жить «как если бы Бога не существовало», исходит «потребительское мировоззрение, которое заполняет вещами пустоту смысла, характерную для сегодняшнего человека, убеждая его в том, что всё зависит от него самого». Однако такая ситуация не может длиться долго: «Рано или поздно возникает жажда добра и глубокой правды, которая присуща человеку, и сегодня, к сожалению, эта жажда не находит ответов».

Ватиканский иерарх говорил об экзистенциальной пустоте, которая приводит «к тревожным вопросам: ‘Куда мы пойдём? Что мы будем делать?’ Эти вопросы о смысле, несмотря ни на что, не могут и не должны обескураживать». По словам председателя Совета европейских епископских конференций, нам фактически дан социальный, религиозный, антропологический шанс, и христианство не должно упустить его: «Мы не можем пропустить момент, когда человек спрашивает о самом себе, о своём будущем, о своём достоинстве, о своём потенциале». Основа древних демократий всегда помнила «окончательную, универсальную и вечную истину, а не преходящие мнения. Сегодня в Европейском союзе нет такой озабоченности глубоким смыслом человеческой жизни».

Среди опасностей, грозящих Евросоюзу, ватиканский кардинал упомянул популизм и отвержение Бога: «Если бы Европа боялась Бога, то проблемы стран и народов были бы уже решены». Отцы-основатели Европейского союза были убеждены, что «путь европейского объединения должен основываться на Десяти заповедях. Они сказали это, — уточнил кардинал Анджело Баньяско, — думая не о конфессиональном союзе, а потому, что нашли в Декалоге квинтэссенцию Откровения, квинтэссенцию оптимального человеческого опыта. Именно это мы должны иметь в виду: Декалог должен снова стать культурным источником европейского гуманизма».

Источник: Радио Ватикана