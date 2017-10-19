Кард. Торан по случаю праздника Дивали: открытость против нетерпимости

Президент Папского совета по межрелигиозному диалогу кардинал Жан-Луи Торан направил послание мировой индуистской общине по случаю праздника Дивали. В документе, озаглавленном «Христиане и индуисты: больше, чем терпимость», ватиканский иерарх отмечает трудности, с которыми сталкиваются эти общины верующих, и прежде всего — вызов нетерпимости, причину насилия во многих частях мира. В качестве решения кардинал предлагает взращивать взаимное уважение, которое бы выходило за пределы обычной терпимости, ради мирного и гармоничного общества для всех.

«Подлинное уважение к разнообразию культур и обычаев наших общин способствует также укреплению здоровья и единства общества в целом. Если же в плюрализме и разнообразии видеть угрозу единству, то это приводит к трагическим последствиям, нетерпимости и насилию».

Уважение к другим людям, к их различным культурным, общественным и религиозным обычаям, подчёркивает кардинал Торан, — это важное противоядие от нетерпимости, потому что оно отображает достоинство, присущее человеческой личности, право на жизнь и исповедание религии по собственному выбору.

Уважение к другому человеку позволяет смотреть на наши различия как на знак разнообразия и богатства человеческой семьи. Эти различия уже не представляют собой угрозы, но становятся источником внутреннего обогащения, подчеркнул кардинал, ссылаясь на слова Папы Франциска: в этом случае человек иной культуры и религии уже не рассматривается как враг, но приветствуется как попутчик, при убеждении, что благо каждого способствует благу всех.

В заключительной части послания кардинал Торан призывает христиан и индуистов, а также других верующих и людей доброй воли выходить за пределы обычной толерантности ради созидания гармоничного и мирного общества. В семьях и в общинах, посредством религиозного учения и в СМИ нужно продвигать уважение ко всем людям, которые живут рядом с нами, особенно к представителям иных культур и убеждений, подчёркивает президент Папского совета по межрелигиозному диалогу.

Дивали или Дипавали (Diwali или Deepavali), что на санскрите означает «огненная гроздь» — главный индийский и индуистский праздник. Дивали отмечается как «Фестиваль Огней», символизирующий победу света над тьмой, добра над злом, и в знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Приходится на начало месяца Картик (октябрь — ноябрь) и празднуется в течение пяти дней.

Источник: Радио Ватикана