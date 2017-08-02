Кард. Тарксон: туризм должен сочетаться с ответственностью

Нынешний год Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Международным годом устойчивого туризма в интересах развития. В принятой резолюции ООН подчёркивает важность международного туризма «для улучшения взаимопонимания между народами во всем мире, распространения знаний о богатом наследии различных цивилизаций и обеспечения бережного отношения к непреходящим ценностям различных культур, и укрепления тем самым мира во всем мире». Также и Всемирный день туризма, который будет отмечаться 27 сентября, посвящён в этом году устойчивому туризму как инструменту для развития.

В связи с этим событием префект Департамента служения целостному развитию человека кардинал Питер Кодво Тарксон опубликовал специальное послание. Ватиканский иерарх отмечает, что туризм может быть «ценным инструментом для экономического роста и борьбы с нищетой». Согласно социальному учительству Церкви, подлинное развитие не может сводиться к одному лишь экономическому росту: оно должно быть целостным, то есть, содействовать благу каждого человека и всего человека. Феномен туризма, пишет кардинал, приобретает особое значение из-за множества вовлечённых в него людей — путешественников и работников, из-за существенной экономической, культурной и социальной пользы, но также из-за рисков и опасностей, с которыми туризм может быть связан во многих областях.

По данным Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2016 году было насчитано 1 млрд 235 млн международных туристских прибытий. На долю сектора туризма приходится 10% глобального валового внутреннего продукта и 7% общего мирового экспорта; в туристическом секторе трудится каждый одиннадцатый работник на планете.

В послании префекта Департамента служения целостному развитию человека говорится, что 30 лет назад «ООН представила концепцию устойчивого развития, призванную удовлетворять потребности настоящего времени, не ставя под угрозу реализацию потребностей будущих поколений. Это означает, что туризм должен быть ответственным, а не разрушительным или вредоносным для окружающей среды и социально-культурного контекста. Необходимо защищать личное достоинство людей, их наследие и трудовые права, всегда помня о самых обездоленных и уязвимых. Время отпуска не может становиться оправданием для безответственности или злоупотреблений; наоборот, это — возвышенное время, когда каждый может увеличить ценность своей жизни и жизни других».

Что касается трудностей в экономике, отметил кардинал Тарксон, устойчивый туризм может стать подлинным инструментом развития, если будет носителем новых возможностей, а не источником проблем. По этой причине Церковь говорит сегодня о «туризме с человеческим лицом», который находит воплощение в проектах сотрудничества, солидарности и особого внимания к великому художественному наследию, которое является подлинным «путём красоты».

Источник: Радио Ватикана