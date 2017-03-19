Кард. Паролин — журналистам: информация должна быть правдивой

17 марта ватиканский госсекретарь кардинал Пьетро Паролин выступил на собрании Национального совета Итальянской гильдии журналистов по случаю открытия их новой штаб-квартиры в Риме.

Обращаясь к работникам СМИ, кардинал призвал их всегда передавать правдивую, объективную информацию и продвигать то, что людей объединяет, а не разделяет.

Кардинал осудил «манипуляцию новостями со стороны каверзной системы власти», погоню за сенсациями и тенденцию любой ценой подать новость первыми. Это приводит порой к диффамации и очень часто — к деградации новостей как таковых.

Ватиканский госсекретарь призвал журналистов строить мосты диалога, противостоять мировоззрению равнодушия и обходить стороной лексикон насилия и нетерпимости.

Источник: Радио Ватикана