Кард. Паролин на завершение юбилея Ассизского Прощения: «Взглянуть на реальность новыми глазами»

Уже восемь веков Праздник Прощения в Ассизи привлекает со всего мира множество паломников, которые хотят стяжать мир, прощение и отпущение временной кары за грехи: именно об этом глубокой ночью 2 августа 1216 года молил Бога святой Франциск.

Особенно торжественными были празднования в Ассизи в этом году, на завершение восьмого столетия Ассизского Прощения. 2 августа прошлого года этот юбилейный год начался Святой Мессой, которую совершил кардинал Гуалтиеро Бассетти; через два дня в часовню Порциункулы прибыл в паломничестве Папа Франциск.

2 августа этого года торжественную Мессу на завершение Юбилея возглавил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин. В своей проповеди иерарх напомнил, что святой Франциск радостно ликовал, когда, по его просьбе, Папа Гонорий III пожаловал индульгенцию для всех, кто будет приходить паломничеством в Порциункулу. Тогда святой воскликнул: «Братья мои, как же я хочу всех вас направить в Рай!».

В этих словах, отметил кардинал, заложена «основная миссия Церкви: способствовать встрече между Богом и людьми, строить прочные мосты между небом и землёй, указывать путь ко спасению всем без исключения, а не только горстке избранных мудрых и учёных».

Кардинал отметил, что малость часовни Порциункулы, Вифлеемского грота и Святого Дома в Назарете свидетельствует о том, что «безграничное Божие милосердие являет себя в очень скромном пространстве. Бог использует русла смирения, Он выбирает окраины и негромкие знаки». Цитируя послание Папы Франциска на открытие святилища Отречения от земных благ, кардинал отметил, что «Божье Всемогущество неким образом скрывается, дабы слава Господнего Слова, ставшего плотью, выразилась прежде всего в любви и милосердии» (16 апреля 2017 года).

Ватиканский госсекретарь подчеркнул, что для Своих безграничных замыслов Бог выбирает самых малых: «Только сущность Бога, Который есть любовь, может объяснить это движение Творца сверху вниз, Его становление малым, слабым и зависимым от человеческой заботы. Как же здесь не вознести гимн ликования и не прославить Господа за все дела Его?

Как не возрадоваться бесконечной благости, которая не ограничивается созерцанием себя, но хочет распространиться и принести себя в дар; которая ради любви принимает и боль, и отвержение, и Крест?».

Для современного человека может показаться неожиданностью то величайшее значение, какое современники святого Франциска придавали Раю; «насколько они были готовы идти, работать и молиться, лишь бы не удалить Небо со своего горизонта».

«Удивительно находить, — отметил кардинал, — как много люди думали о вещах небесных, насколько хорошо они понимали, что их окончательная, подлинная участь вовсе не находится на уровне удовольствий и земных достижений: она пребывает в будущем мире, в Граде Святых, а не в здешних земных поселениях, полных тревоги, сомнений и тщеславия. Быть может, в те времена человеческая душа намного меньше отвлекалась».

Кардинал Пьетро Паролин предостерёг верующих от бурных перемен нашего века, которые вовсе «не помогают понять, что, следуя только земным достижениям, люди столкнутся лишь с горькими поражениями. Порой непросто понять, что нужно обратиться к Богу, найти время для мыслей о Боге, о Церкви, о потоке благодати Святых Таинств, о важности хранения в сердце Слова Божьего, дабы не совершить выбор, чреватый расколом в семье, в приходе или на работе».

В завершение своей проповеди, вверяя паломников небесному покрову Пресвятой Богородицы, кардинал Паролин попросил их принять призыв, исходящий от сегодняшнего праздника, от этого священного места, от примера жизни святого Франциска и от слов гимна «Магнификат»: то есть «взглянуть на реальность новыми глазами».

Источник: Радио Ватикана