Кард. О’Мэлли: епископаты должны услышать голос жертв насилия

Папская комиссия по защите несовершеннолетних завершила свою очередную, девятую, пленарную сессию.

В ходе ассамблеи её участники размышляли о недавних событиях в лоне Вселенской Церкви, которые ранили многих людей, семьи и общины верующих, включая пострадавших от насилия: многих детей оно лишило детства. Вопросы, поднятые за последние месяцы, не только фокусируют внимание на серьёзности проблем злоупотреблений, но и представляют собой возможность обратить всеобщее внимание на инструменты профилактики, дабы наше будущее не стало повторением прошлого, говорится в сообщении Ватиканского зала печати.

В интервью «Vatican News» председатель Папской комиссии кардинал Шон О’Мэлли отметил, что теперь от Церкви требуется чёткий ответ на случаи насилия над самыми беззащитными. В этом приоритет Церкви, иначе любая её деятельность утратит достоверность.

Одна из обязанностей Папской комиссии — выслушивать жертв насилия, и работы девятой пленарной сессии начались с этих болезненных свидетельств. Комиссия тесно сотрудничает с поместными Церквами, на которых лежит прямая ответственность по защите несовершеннолетних, отметил кардинал. Члены ватиканской комиссии приняли участие в более ста конференциях по всему миру, сотрудничая с поместными епископатами. В настоящее время запланированы встречи с епископатами Италии, Мексики, Польши и Колумбии, а также встреча в Конгрегации доктрины вероучения: всякий раз на них звучат свидетельства жертв насилия.

Папская комиссия, подчеркнул кардинал О’Мэлли, старательно работает над рекомендациями и передовыми методами предотвращения насилия, и одно из последних начинаний касается инструментов контроля, разработанных для конкретных епископских конференций по всему миру. Приезжая в Рим по случаю визитов ad limina apostolorum, иерархи будут сообщать, как им удаётся воплотить в жизнь эти руководящие принципы.

Кардинал Шон О’Мелли рассказал об одном из последних проектов Папской комиссии — создании Комитетов жертв, которые будут консультировать поместные епископаты, вносить вклад в профилактику злоупотреблений, а также информировать о работе ватиканской международной комиссии. Первый из таких комитетов будет создан в Бразилии, затем в разных странах Африки и Азии.

В конце интервью кардинал отметил, что целью Папской комиссии по защите несовершеннолетних является обучение иерархов эффективным методам предотвращения злоупотреблений, а не расследование уже совершённых преступлений, — этот относится к компетенции других органов Святейшего Престола.

Источник: Vatican News