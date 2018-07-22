Кард. Маркс: «Нельзя быть националистами и католиками»

Дьявол, по сути, — популист, то есть сначала он запугивает, а затем ведёт к недоверию и ненависти. Об этом заявил президент Епископской конференции Германии кардинал Рейнхард Маркс в интервью немецкому еженедельнику «Die Zeit».

Для христиан национализм «не является одним из возможных вариантов». По своей натуре «человек солидарен и открыт, но он становится уязвимым, когда его чувства затмевает страх». Кардинал с беспокойством говорит о растущем радикализме, прежде всего в общественном мнении: «Из-за этого беженцы представляются угрозой, которую нужно предотвратить ради нашего процветания». Иерарх отмечает, что часто говорится лишь о цифрах и о «широкой анонимной опасности».

Германия должна обсудить проблему миграции на общегосударственном форуме: это не удалось решить с помощью правого политического движения, ибо реальность оказалась слишком сложной. Но растущий в стране популизм — это соблазн, подчёркивает немецкий кардинал:

«По словам святого Игнатия Лойолы, дьявол является врагом человеческой природы, потому что он заставляет нас видеть в другом человеке врага. Такими же чертами обладает и эффект популизма: вначале он стремится напугать, а затем провоцирует неприятие, зависть, вражду, ненависть и, наконец, может привести к насилию и войне».

Быть одновременно католиком и националистом невозможно, отмечает иерарх. «Будучи христианами, мы являемся и патриотами, и гражданами мира. Современная тенденция в политике ориентируется на национальную сферу, на самоутверждение. Со своей стороны, мы не можем разделить взгляд, согласно которому нужно защитить наше процветание от неких внешних угроз. Европа не должна становиться крепостью, — и в этом мы были всегда убеждены; теперь же мы находимся на верном пути».

В конце интервью немецкий кардинал отметил своё согласие с политиком Жаном Монне: «Европа должна быть вкладом в лучший мир: креативный, открытый и любознательный».

Источник: Vatican News