Кард. Амато возглавил юбилей Падре Пио в Сан-Джованни-Ротондо

28 июля в Сан-Джованни-Ротондо префект Конгрегации по канонизации святых кардинал Анджело Амато возглавил торжественную Мессу в завершение юбилейных празднеств, посвящённых столетию прибытия Падре Пио в этот апулийский монастырь. Богослужение, в котором приняли участие поместные церковные иерархи и монашеские настоятели, проходило в крипте святилища, рядом с нетленными останками святого капуцина.

В своей проповеди ватиканский кардинал сравнил итальянского чудотворца с Добрым пастырем, который ищет и спасает заблудшую овцу; с Добрым самарянином, который перевязывает раны страждущих; с милосердным отцом, который ждёт блудного сына и по его возвращении обнимает своё дитя; со справедливым судьёй, который никогда не взирает на лица. Святость, по словам кардинала, состоит в практике евангельских Заповедей блаженства, в жизни по новому закону милосердия, дарованному Иисусом. Именно эта милосердная любовь вела о. Пио по пути святости, и самым главным для него была любовь к Богу, — безошибочному компасу в жизни. Падре Пио был полностью сосредоточен на Господе: молитва, богослужение и поклонение определяли распорядок его дней. Святой во всём реализовывал своё призвание священника и монаха-капуцина, с радостью принимая огромное бремя физических и духовных страданий и всегда оставаясь послушным учительству Церкви и своим настоятелям.

Следствием любви к Богу, по словам кардинала, была пламенная любовь о. Пио к ближним: ко всем людям он относился с открытостью и щедростью, а тем, кто нуждался в прощении, дарил Божий свет, укрепление и вдохновение для праведной жизни. Святой был убеждён, что больные представляют на земле самого Христа, и построенная им в Сан-Джованни-Ротондо больница предоставляла страдающим наилучшие медицинские услуги и условия пребывания. Кардинал отметил, что Падре Пио с огромным великодушием прощал тех, кто клеветал на него и желал ему зла. В отношениях с братьями о. Пио всегда проявлял доброту, поднимая им настроение шутками, полными евангельской мудрости. С особой любовью святой относился к Епископу Рима: о. Пио всегда интересовался новостями из Ватикана, и Папа был для него дорогим членом семьи.

Префект ватиканской конгрегации отметил, что самым большим чудом в жизни святого было его бескомпромиссное служение Таинству Исповеди, в котором он исцелял раны греха и придавал новый импульс душевным порывам кающегося, его устремлению к доброй и честной жизни по Евангелию, сказал в завершение свой проповеди кардинал Анджело Амато.

Источник: Радио Ватикана