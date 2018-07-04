Канадские епископы против легализации марихуаны

Легализация марихуаны приведет к катастрофическим последствиям для всего общества: об этом заявили канадские католические епископы, выступающие категорически против разрешения на торговлю марихуаной, ее выращивание и потребление.

«Не все убеждены, что это сократит участие в организованной преступности, наоборот, это может привести к обратному эффекту», — утверждают иерархи. Поясняя свою позицию, они ссылаются на исследования, которые выявляют негативные последствия на уровне физического, ментального и эмоционального здоровья человека. В частности, речь идет об исследованиях канадских ассоциаций педиатров, психиатров и терапевтов, показавших, что потребление марихуаны ведет к зависимости, депрессии, тревожным расстройствам и психозам, отрицательно влияет на церебральное развитие, наносит ущерб дыхательной системе. По статистике ЮНИСЕФ, канадская молодежь является самым регулярным потребителем марихуаны в развитых странах.

Епископат разделяет мнение многих руководителей правоохранительных органов, а также региональных и местных властей: легализация наркотика не приведет к сокращению организованной преступности. Массовое потребление марихуаны не сделает общество более справедливым и человечным, но лишь усугубит уже существующие проблемы, такие как психические расстройства, преступность, безработица, кризис семей.

Епископская конференция Канады утверждает, что против незаконной торговли наркотиками, зависимости и злоупотреблений следует бороться не их легализацией, а воспитанием, ростом занятости, оказанием помощи в специальных общинах, профилактическими методами, поддержкой семей, борьбой с рынком наркотиков, продвижением программ реабилитации. «В то время как были потрачены огромные ресурсы для борьбы с рекреативным использованием табака, поистине трудно понять презрение к общественной безопасности, выраженное в легализации марихуаны, которая, по всей вероятности, намного более опасна», — отмечают епископы Канады.

Источник: Vatican News