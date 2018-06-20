Канада: удар по школам, защищающим христианский взгляд на сексуальность

Христианские школы Канады могут лишить аккредитации за традиционные взгляды этих учреждений на сексуальность — так постановил Верховный суд этой страны.

Дело касается протестантского университета «Trinity Western», который представил проект открытия юридической школы. Университет считает, что сексуальные отношения должны поддерживаться в браке между одной женщиной и одним мужчиной. Федерация правовых обществ Канады признала обучение университета дискриминационным в отношении общин ЛГБТ. Об этом сообщает Credo.pro со ссылкой на Vatican News.

Суды низшей инстанции постановили, что христианские школы имеют право на аккредитацию и не могут быть ее лишены за их взгляды. Верховный суд обжаловал это решение с соотношением голосов 7 к 2. Утверждение юридической школы (Trinity Western University) — не привилегия для евангелистов, но обязанность государства относительно примирения различных религиозных убеждений без контроля за их содержанием, написали судьи Рассел Браун и Сьюзан Коут в протесте против решения.

Пол Колман, специалист в области прав человека и европейского права указывает, что свобода религии и объединений имеет фундаментальное значение не только для религиозно мотивированных организаций, но и для функционирования демократии как таковой. В этом случае эта основная свобода находится под угрозой, — добавляет адвокат.