Каллиграфия грузинского митрополита будет представлена на Франкфуртской книжной ярмарке

Каллиграфия иерарха Грузинской Православной Церкви митрополита Амба-Алавердского Давида (Махарадзе) будет представлена в Германии, на крупнейшей в мире Франкфуртской книжной ярмарке, которая пройдёт с 10 по 14 октября, передает «Благовест-инфо».

Этот форум книг, книголюбов, книгоиздателей, литераторов, иллюстраторов – не только крупнейший, но и древнейший в мире. Впервые ярмарка была проведена в 1473 году, а с 1574 года Frankfurter Buchmesse проводится регулярно.

Франкфуртская книжная ярмарка традиционно связывается с основанной Иоганном Гутенбергом вблизи Франкфурта (в Майнце) книжной типографией. И с тех пор Франкфурт является книжной столицей Европы.

Рукописи митрополита Давида являются собственностью тбилисского Дворца искусств. Директор этого очага культуры Георгий Каландия сообщил журналистам, что рукописи митрополита Давида будут представлены на экспозиции, посвящённой грузинским шрифтам.

«Представляемые рукописи являются образцами современного письма, отображающими живую культуру трёх видов грузинского алфавита», — заявил Георгий Каландия.

Эти три вида – асомтаврули, нусхури (хуцури) и мхедрули.

Асомтаврули – древнейший вид грузинского письма, послуживший основой для церковнострочного письма нусхахуцури (IX в.), из которого в конце X в. развилось гражданское письмо мхедрули, используемое с некоторыми изменениями и в настоящее время.