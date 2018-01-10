Календарь богослужений Папы на январь и февраль

Обнародована программа богослужений, которые Папа Франциск возглавит в январе и феврале 2018 года.

Первое важное событие состоится вечером 25 января в римской базилике Святого Павла вне Стен: Епископ Рима возглавит Вечерню праздника Обращения святого апостола Павла в рамках 51-й Недели молитвы о единстве христиан.

Утром 28 января в Папской базилике Санта-Мария-Маджоре Папа Франциск будет предстоятельствовать на Святой Мессе праздника Перенесения чудотворной иконы «Спасение римского народа» (Salus Populi Romani).

Вечером 2 февраля, в праздник Сретения Господня и по случаю 22-го Всемирного дня посвящённой Богу жизни, Папа Франциск возглавит Святую Мессу в Ватиканской базилике. В богослужении примут участие представители институтов богопосвящённой жизни и обществ апостольской жизни.

Вечером 14 февраля, в Пепельную среду, Папа Франциск возглавит молитвенное собрание в форме римских «Стояний», которые начнутся с молитвы в церкви Святого Ансельма на Авентийском холме и продолжатся покаянной процессией к базилике Святой Сабины. В этом древнем храме Епископ Рима совершит Евхаристическое богослужение с обрядом возложения пепла.

С 18 по 23 февраля Святейший Отец примет участие в духовных упражнениях для Римской Курии в городе Аричча, расположенном недалеко от Рима.

Источник: Радио Ватикана