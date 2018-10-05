Какова функция и история Синода епископов?

Синод епископов является постоянным органом, который был учрежден блаженным Папой Павлом VI 15 сентября 1965 года в ответ на пожелание Отцов Второго Ватиканского собора, с целью поддерживать подлинный дух Собора.

Слово «Синод» («собрание») происходит из греческого языка, и его первоначальное значение – «совместный путь». Это отражает саму суть Синода как инструмента епископской коллегиальности, как говорил святой Иоанн Павел II. Синод – это пространство встречи епископов друг с другом, со Святейшим Отцом и вокруг него, место для обмена опытом и информацией для совместного поиска универсальных пастырских решений. Таким образом, Синоду можно дать следующее определение: это ассамблея представителей католического епископата, задача которых — помочь Папе советами в управлении Вселенской Церковью.

Уже в период подготовки ко Второму Ватиканскому собору созрела идея епископского органа, который бы оказывал помощь Папе. В 1959 году нунций Сильвио Одди предложил создать «консультативный орган». «Со всех концов слышны жалобы, — говорил он, — на то, что у Церкви, помимо Конгрегаций, нет постоянного консультативного органа, своего рода ʺмалого собораʺ, который бы включал представителей всей Церкви, собираясь периодически, пусть даже только раз в год, для обсуждения самых острых проблем и для того, чтобы предложить новые направления в церковной ʺполитикеʺ. Одним словом, орган, который бы распространялся на всю Церковь подобно тому, как епископские конференции собирают всю иерархию или ее часть в рамках одной страны или (…) охватывают своей деятельностью благо всего континента».

Архиепископ Утрехта кардинал Альфринк в том же 1959 году писал: «Собор ясно провозглашает, что управление Вселенской Церковью – это право Коллегии епископов, во главе которых стоит Верховный понтифик. Отсюда следует, что забота о добром здравии Вселенской Церкви – это, с одной стороны, дело каждого отдельного епископа, а с другой – все епископы могут участвовать в управлении универсальной Церковью. Это можно осуществить не только созывом Вселенского собора, но и учреждением новых органов. Возможно, постоянные советы опытных епископов, избранных из всей Церкви, могли бы взять на себя законодательную функцию в единении со Святейшим Отцом и кардиналами Курии, а римские Конгрегации сохранили бы только консультативные и исполнительные полномочия».

Однако именно Павел VI придал импульс этим идеям. В 1963 году он неоднократно возвращался в своих высказываниях к идее сотрудничества епископата с Преемником святого Петра и общей ответственности за управление Вселенской Церковью.

В сентябре 1965 года, в конце речи на открытии последнего этапа Второго Ватиканского собора, блаженный Павел VI предвозвестил Синод епископов, пояснив, что он будет собираться «из прелатов, назначенных в основном епископскими конференциями с нашего одобрения». Этот Синод будет созываться Папой «согласно нуждам Церкви» и когда Папа посчитает это необходимым. «Такое сотрудничество епископата, — сказал Павел VI, — будет крайне полезно для Святейшего Престола и для всей Церкви, и в особенности для повседневной работы Римской курии». 15 сентября 1965 года, в начале 128 всеобщей конгрегации Собора, его генеральный секретарь монс. Перикл Феличи объявил о выходе motu proprio “Apostolica solliciduto”, посредством которого был официально учрежден Синод епископов.

Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News