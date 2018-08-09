Какие призвания бывают в Церкви, кроме монашества и брака?

Христианин не обязан состоять в браке или посвящать себя Богу через евангельские советы. В истории Церкви есть немало святых людей, которые не имели ни того, ни другого статуса. Каждый из них в некотором смысле имел семью – о которой заботился либо материально, либо духовно. Это могли быть родные, друзья, община. Основное призвание христианина заключается не в принятии какого-либо статуса, а в самоотдаче ближнему, по примеру Бога, сделавшемуся даром для людей.

Среди таких «одиночек» есть и те, кто напрасно ждут встречи с человеком, с которым можно создать семью: они также призваны жить для других, а не только для себя, осуществляя в своей жизни и на своем месте своего рода материнство и отцовство по отношению к братьям и сестрам.

К таким людям относятся и подвижники страдания, — в истории Церкви их тоже было немало. Вспомним слугу Божью Марту Робен (1902-1981): она не была ни монахиней, ни супругой. Она прожила в физических страданиях и во мраке, не имея возможности даже пошевелиться, и питалась только Евхаристией. Марта говорила, что ее призвание – молиться и своими страданиями участвовать в жертвоприношении Иисуса Христа за спасение человечества.

Все люди без исключения, семейные, богопосвященные, незамужние и холостые, призваны преображать свой труд и свою жизнь в жертву Богу за жизнь мира. Святой апостол Павел в Послании к Римлянам напоминает: «Никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда Господни». Привитые к лозе – Иисусу Христу – в любом статусе и жизненной ситуации мы призваны жить так, чтобы приносить плоды.



Ольга Сакун — Град Ватикан

Источник: Vatican News