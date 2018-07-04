Как завершился великий западный раскол

Западный раскол вызвал глубокое духовное волнение в христианстве, с сильными последствиями для самой фигуры Папы Римского.

Шестьсот лет назад, 11 ноября 1417 года, в Констанце ​​был избран Папа Мартин V. Событие действительно историческое. Избрав кардинала Оддона Колонну, двадцать три кардинала, присутствовавшие на Констанцском соборе, положили конец самому длительному и драматическому расколу западного христианства.

В 1377 году Григорий XI покинул Авиньон с намерением вернуть Апостольский Престол в Рим. После его смерти 23 марта 1378 года шестнадцать кардиналов, принявших участие в конклаве (одиннадцать из них были французами, четверо итальянцами и один испанцем) восьмого апреля избрали Папой Бартоломео Приньяно, архиепископа Бари, который взял имя Урбана VI (8 апреля 1378 г.). Однако уже к осени этого же года Папа восстановил против себя почти всю курию, и кардиналы-избиратели, включая всех французов, собрались в Фонди, где 20 сентября избрали на Папский Престол кардинала Роберта Женевского, взявшего имя Климента VII в память о великом авиньонском Папе Клименте VI (1342-1352) и вновь выбравшего Авиньон в качестве места своей курии.

С тех пор западное христианство разделилось на два «послушания»: Франция, Шотландия, южная Италия и Испания были на стороне Климента VII; Англия, центральная и северная Италия, а также германский мир поддерживали Урбана VI. После их смерти раскол продолжался избранием в Риме Бонифация IX (1389-1404), Иннокентия VII (1404-1406), Григория XII (1406-1415) и в Авиньоне Бенедикта XIII (1394-1417).

Первая попытка положить конец расколу была предпринята во время Пизанского собора (1409 г.), который низложил обоих Пап. Но некоторые кардиналы, принадлежавшие к обоим «послушаниям», и поэтому называемые унионистами (в том числе Оддоне Колонна, будущий Мартин V), ​​избрали третьего Папу, Александра V (1409-1410). Таким образом, два «послушания» превратились в три.

Преемник пизанского Папы, Иоанн XXIII (1410-1419), Бальдассарре Косса, провел собор в Риме между 1412 и 1413 годами, а затем созвал собор в немецком городе Констанце. И именно в Констанце под давлением германского императора Сигизмунда, истинного инициатора собора, были низложены сначала Папа пизанской ветви Иоанн XXIII, 29 мая 1415 года, а затем Папа авиньонской ветви Бенедикт XIII, 26 июля 1417 года.

Заявление Папы Григория XII об отречении от Папского престола, которое было доставлено членам собора 4 июля 1415 года, позволило кардиналам положить конец расколу, избрав два с лишним года спустя именно Мартина V.

Папа, избранный собором в Констанце, происходил из одной из самых древних и влиятельных римских семей. Оддоне Колонна, сын Агапито и Катерины Конти, родился в Генаццано между 25 января 1369 года и 25 января 1370 года. Еще девятнадцатилетним юношей Оддоне впервые фигурирует в документе от 9 ноября 1389 года со званием Notarius Pape. Молодой священнослужитель также выполнял в курии обязанности аудитора Римской Роты, куда он был принят после изучения канонического права, наиболее вероятно в университете Перуджи. 12 июня 1405 года Папа Иннокентий VII поставил его кардиналом-диаконом римской базилики Сан-Джорджо-ин-Велабро. Четыре года спустя (25 марта 1409 года) он принял участие в торжественном шествии, которым открылся пизанский собор. И когда Иоанн XXIII отправился на констанцский собор, кардинал Колонна сопровождал его, следуя за ним также в его побеге в Шаффхаузен, в город на севере Швейцарии, 21 марта 1415 года. По возвращении в Констанц ​​он стал свидетелем процесса, который приведёт к низложению Иоанна XXIII и откроет путь к его собственному избранию.

Это было событие, которое отцы собора должны были тщательно подготовить. Темы и критерии были зафиксированы на тридцать девятой сессии с обнародованием 9 октября 1417 года буллы Frequens. 30 октября было установлено, что новый Папа перед тем, как распустить собор, должен будет продолжить реформу Церкви и Римской курии. Для церемонии коронации, которая состоялась 21 ноября, необходимо было адаптировать традиционную церемонию к беспрецедентной ситуации, и для торжеств курии пришлось заимствовать тысячу флоринов.

Выборы Римского Папы-итальянца могли показаться символическим жестом также в отношении Рима в качестве местонахождения Папского Престола, после более чем столетия Папского присутствия в Авиньоне (1308-1417). Но во время Констанцского собора вопрос о том, где новый Папа должен будет определить своё место жительства, был предметом широких дискуссий. Например, император Сигизмунд предпочел бы, чтобы новый Папа обосновался на германской территории, в Базеле, в Майнце или в Страсбурге; французские кардиналы, напротив, склонялись к тому, чтобы Авиньон оставался резиденцией Папства. Однако, Мартин V решил вернуть Папство в прежнее место и в родной город своей семьи, в Рим.

Тем временем переезд курии происходил постепенно. Уехав из Костанца 16 мая 1418 года, Папа отправился в Женеву, куда прибыл 11 июля.

Оттуда 3 сентября 1418 года он решил перенести курию в Мантую. После пересечения Альп и Савойи, пройдя через Сузу и Турин, он прибыл 5 октября в Павию, где пробыл до 12 октября. Его прибытие в Милан 18 октября 1418 года было встречено великими празднествами, кульминацией которых стало освящение главного алтаря собора. Во Флоренции Мартин V остановился в монастыре Санта-Мария-Новелла, где получил выражение послушания и дань уважения от Балдассарре Косса, низложенного Иоанна XXIII. В проповеди, произнесённой во Флоренции 2 июля 1419 года, французский кардинал де Броньи приветствовал это событие как истинный конец раскола. Отправившись из Флоренции 9 сентября, Мартин V, наконец, вошёл в Рим 28 сентября (спустя почти два года после избрания). В этом ему помог генерал Джакомо Сфорца Аттендоло, который по приказу королевы Джованны Неаполитанской организовал эффективную службу порядка. 30-го числа того же месяца состоялся триумфальный вход Папы, который был отмечен шествием от римской церкви Санта-Мария-дель-Пополо к ватиканской базилике Святого Петра.

В Риме Мартин V решил реформировать курию, в соответствии с тем, что было решено Констанцским Собором. Этот вопрос был деликатным, хотя бы из-за большого количества чиновников курии, принятых на службу трех Папских дворов. Мартину V удалось, например, урезать количество Папских секретарей, доверив эти важные должности таким гуманистам, как Поджо Браччолини и Антонио Лоски.

Западный раскол вызвал глубокое духовное волнение в христианстве, с сильными последствиями для самой фигуры Папы. Достаточно вспомнить о том, что 6 апреля 1415 года Констанцский собор издал указ о верховенстве собора над Папой, решительно вмешавшись, таким образом, в те концепции центральной роли Папства, которые были введены программой реформ XI века, в ходе так называемой григорианской Реформы, утверждаясь затем с силой в течение всего XIII века.

Но самое важное последствие западной схизмы, которая завершилась именно 11 ноября 1417 года избранием Мартина V (принятого всем христианским миром, за исключением Педро де Луна, то есть, Бенедикта XIII, который укрылся на валенсианском побережье, в укрепленной цитадели Пеньисколы) возможно, следует видеть в том, что в течение четырёх десятилетий — начиная с 1378 по 1417 год — христианская Европа постепенно примирилась с идеей разделённого христианства, сначала на два, а затем даже на три «послушания». Этот факт способствовал идее разделения, которая станет реальностью спустя столетие с утверждением протестантской Реформации, пятисотлетие которой мы отметили в минувшем году.

Автор: Агостино Паравиччини Бальяни

Источник: Vatican News