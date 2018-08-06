Как Церковь относится к масонству?

Суждение Католической Церкви о принадлежности к масонству однозначно негативно. Хотя в Кодексе канонического права нет упоминания об этом, вскоре после публикации Кодекса был обнародован документ Конгрегации вероучения, в котором недвусмысленно подтверждается негативная оценка Церкви деятельности масонских ассоциаций, поскольку их принципы всегда были несовместимы с учением Церкви, а значит, и принадлежать к этим ассоциациям запрещено.

«Верующие, которые принадлежат к масонским организациям, — уточняет документ Конгрегации вероучения, — находятся в состоянии тяжкого греха и не могут приступать к Святому Причастию».

Далее в документе говорится, что никакая местная церковная власть не вправе выносить какие-либо иные суждения о масонских организациях.

Документ подписан кардиналом Ратцингером и одобрен Папой Иоанном Павлом II, по воле которого этот документ и был составлен.

Конгрегация вероучения должна была высказаться по этому вопросу потому, что в последние десятилетия многие сомневались в неизменности позиции Церкви по отношению к масонству, а причиной стало именно отсутствие в новом Кодексе канонического права упоминания об отлучении масонов от Церкви.

На самом деле масонство было осуждено Церковью много раз. Вот только некоторые из документов Учительства на эту тему: апостольская конституция «In eminenti» Папы Климента XII (1738 год); апостольская конституция Папы Пия VII «Ecclesiam a Jesu Christo» (1821 год); энциклика «Mirari» Папы Григория XVI (1832 год), несколько энциклик Пия IX. Наконец, энциклика Папы Льва XIII «Humanum Genus» 1884 года, озаглавленная «Осуждение философского релятивизма и морали масонства». В этом документе Папа отмечает, что в его эпоху масонство «распространилось с невероятной быстротой и, проложив себе дерзостью и обманом путь во все гражданские сферы, обрело такую силу, будто оно властвует над государствами». Лев XIII определяет главную цель масонов следующим образом: «Разрушить до основания весь религиозный и общественный порядок, созданный христианством, и создать свой порядок, придав ему имя и основание натурализма».

Папа уточняет, что под масонством следует понимать многочисленные близкие ему по духу общества, которые пропагандируют абсолютную независимость и власть человеческой природы и человеческого разума, отрицая Божественное Откровение. Здесь Лев XIII добавляет, что среди масонов есть и те, кто не отрицают Бога, а, подобно пантеистам, искажают представление о Боге. Автор энциклики не стесняется в выражениях, приписывая масонству «жажду мести, которая пылает в сердце Сатаны против Иисуса Христа».

Подтверждая суждения своих предшественников, Папа Лев XIII пишет: «Кому дорого католическое вероисповедание и собственное спасение, пусть не питает иллюзию, что может со спокойной совестью записаться, по какой бы то ни было причине, в масонскую секту. Никто пусть не обманывается показной порядочностью: ибо некоторым может показаться, будто масоны не навязывают ничего, что противоречило бы вере и нравственности. Но поскольку сама цель и натура подобных сект является по сути своей коварной, — недопустимо ни упоминать о них, ни содействовать им каким бы то ни было образом».

Источник: Vatican News