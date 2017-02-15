«Как применять ´Amoris Laetitia´»

Кардинал Льюис Мартинес Систак, принимавший участие в ассамблеях Синода Епископов в 2014 и 2015 годах, поясняет на страницах «Оссерваторе Романо» цели, которые он преследовал публикацией книги «Как применять ´Amoris Laetitia´».

В этом комментарии иерарх рассуждает прежде всего о восьмой главе апостольского постсинодального увещания. Нередко богатейшее содержание ´Amoris Laetitia´ сводят именно к этому разделу, посвященному конкретным ситуациям разведенных, вступивших в гражданский брак. Однако восьмую главу нельзя читать, не углубившись сначала в 4 и 5 главы, в которых речь идет о браке и семье. В 307 параграфе говорится, что сегодня пастырские усилия для укрепления брака и предупреждения разрывов важнее, чем «пастырство крушений». В 291 параграфе Папа отмечает, что Церковь часто похожа на полевой госпиталь, и именно в свете этих слов следует воспринимать пастырские указания, касающиеся церковной интеграции разведенных второбрачных.

Кардинал Систак подчеркивает, что ´Amoris Laetitia´ — это документ не просто пастырский, но он относится к «ординарному неокончательному учительству, требующему приверженности христиан». Он приводит слова кард. Шенборна, утверждающего, что этот документ «актуализирует учительство Церкви для сегодняшнего дня».

Говоря о сопровождении и распознавании, ´Amoris Laetitia´ отсылает к незыблемой доктрине Церкви об обстоятельствах, в силу которых вменение вины и ответственность за поступок могут быть смягчены или даже совсем сняты: объективная ситуация греха, в которой живут второбрачные, не всегда сопровождается тяжкой субъективной виной. «´Amoris Laetitia´, — пишет кардинал Систак, — не допускает разведенных второбрачных к Таинствам. Папа говорит не о категориях, а о людях, и именно в этой перспективе следует в каждом случае проводить процесс распознавания, который предусматривает логику, иную по сравнению с логикой ´можно или нельзя´».

Источник: Радио Ватикана