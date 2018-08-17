Как не ошибиться, покупая мед?

У христиан византийской традиции 14 августа начался Успенский пост. В этот день вместе с освящением воды совершается освящение меда (т. н. «Медовый Спас»). С этого дня благословляется вкушение мёда нового сбора.

О том, как правильно выбрать мёд и чем уникален этот продукт рассказывает Арнольд Бутов – кандидат экономических наук, Президент Федерации европейских пчеловодческих организаций «Апиславия», почетный член Всемирной организации пчеловодческих объединений «Апимондия».

Мёд имеет древнейшую историю и впервые упоминается в древнеегипетских папирусах. На Руси пчеловодство начинало развиваться при монастырях. Россия всегда была медовой державой. При Иване Грозном Англия покупала у России 50 тысяч пудов мёда. И англичане говорили о нашей стране так: «Россия пахнет мёдом». И правда – сахар у нас появился только около двухсот лет назад, а до этого вся консервация, все сладости, все напитки делались на меду.

Сколько у нас былин, сказок, связанных с мёдом. Сколько городов, сёл назывались в честь продуктов пчеловодства.

Россия действительно пахла мёдом, и по-прежнему мы можем полностью заменить им сахар. Ведь наша страна, как ни одна другая, располагает огромным разнообразием растений, которые выделяют нектар.

Инициатором по разведению пчел на Руси выступила православная церковь. Были организованы курсы, потом привлекли помещиков, купцов, крестьян к этому благородному занятию. Церковь всегда способствовала тому, чтобы качество мёда держалось на самом высоком уровне.



Уникальность пчелы

Пчелы славятся не только производством меда. Они спасают саму природу. Ведь опыление – это оплодотворение растения. А где есть оплодотворение, там есть воспроизводство. Именно наличие пчёл дает возможность сохраниться и приумножиться всем видам растений. Главное назначение пчелы – сохранение флоры. Если бы не было пчел, некоторые виды растений совершенно исчезли бы без опыления.

Благодаря пчелам у нас есть воск. Свечи из него источают такой аромат, дух, который оздоравливает людей, улучшает самочувствие. Именно поэтому раньше, когда люди тесно, вплотную стояли в храмах на службе, никто в обморок не падал: свечи были восковыми. А сейчас бывают случаи, когда люди падают в обморок, хотя тесноты в храмах нет. Причина в том, что теперь свечи делают не из воска, а из парафина и церезина. В своем приветствии второму съезду Российского союза пчеловодов Патриарх Алексий II высказал пожелание, чтобы в храмах, как раньше, использовали восковые свечи.

Пчелы дарят нам целый комплекс полезных продуктов: прополис, мумиё, пыльца, маточное молочко – этот перечень можно продолжать и продолжать. Все эти продукты обладают лечебными свойствами и оказывают благоприятное воздействие на организм. И даже после того как пчелы погибают, они продолжают приносить пользу: их хитиновый покров используется в медицине.

Яд пчелы полезен при многих недугах – радикулите, простудных заболеваниях. У пчеловодов есть такая поговорка: «Да ужалит вас пчела». Считается, что она жалит туда, где больное место. Пчела – это существо, которое приносит пользу и природе, и человеку, поэтому надо воспитывать в людях любовь к пчелам, беречь их.



Главный враг пчелы – жадный пчеловод

Пчела дает нам мёд с Божьей помощью, и люди должны относиться к нему ответственно и добросовестно, доставляя покупателю качественный продукт. Но в действительности так происходит не всегда.

Самое страшное – когда качают незрелый мёд. Соты, в которые пчелы его собирают, могут быть незапечатанными. Запечатывают соты пчелы лишь после того, как из меда испарится влага. В незапечатанных сотах мёд незрелый, с высокой влажностью. И обманщики качают незрелый мед, чтобы пчелы натаскали новый. Но только пчела знает, как довести мёд до кондиции, когда соты нужно запечатать, и пчеловод должен помогать ей закончить процесс приготовления мёда, как это положено в природе.

Бывает, что в мёд весной добавляют сахар – разводят сироп и кормят им пчел. Употребление такого мёда может вызвать диабет. Как этот подлог можно обнаружить? Попросите у продавца протокол исследования мёда, количество сахарозы там должно быть до шести единиц. Если будет больше, сертификат пчеловоду не дадут.

Пчеловод должен оставлять пчеле в улье столько мёда, сколько нужно для успешной зимовки, чтобы его хватило на всё это время. Как говорят в народе, самый страшный враг пчелы – это не медведь, а жадный пчеловод. Если он заберёт весь мёд и заменит его сахаром, то тем самым погубит пчелосемью.

К пчеле надо относиться с глубоким уважением. Настоящий пчеловод никогда не тронет пчелу, не навредит ей. Поэтому не каждый может заниматься пчелами, не всякого пчела полюбит. Пчеловод – это человек с чистой душой.



На рынке

1. Покупайте мёд только в проверенных местах: при монастырях, на специализированных ярмарках.

2. Первым делом проверьте у продавца документы. У него должен быть паспорт пасечника, в котором указано, где производился мёд.

3. Покупайте мёд только у пчеловода. Если вы увидите на ярмарке человека с 22 видами мёда, уходите подальше от этого продавца. Пчеловод не может на одной пасеке собрать такой ассортимент. Значит, он где-то скупает мёд, это не его товар. Один-два вида мёда – значит, человек продает свой продукт.

4. Попробуйте мёд. У вас должно слегка запершить в горле, это значит – мёд натуральный. Через некоторое время вы также можете почувствовать аромат тех цветов, из которых собран мёд.

5. Если, попробовав мёд, вы ощущаете вкус жженого сахара или леденца, значит, мёд гретый, а в перегретом мёде образуется канцерогенное вещество – оксиметилфурфурол.

6. Не покупайте расфасованный, не запакованный мёд. Он моментально впитывает запахи, портится, если стоит на солнце – пропадают витамины. Мёд нужно обязательно хранить в плотно закрытом сосуде.



Целебные свойства

Мёд – продукт уникальный, король биологически активных продуктов. Плохого мёда не бывает – бывает плохой пчеловод, который мешает пчеле приготовить качественный натуральный продукт.

Мёд бывает монофлорный – с одного вида цветов (гречишный, липовый, донниковый и др.) и полифлорный – со многих растений (луговой, степной, горный). В таком мёде есть всё для здоровья человека.

Мёд, собранный пчелами с разных цветов, имеет разные целебные свойства.

Липовый мёд принимают при простудах, чтобы вызвать обширное потоотделение, согреться.

Гречишный мёд повышает гемоглобин, в нем много железа. Поэтому, если человек восстанавливается после тяжелой операции, кровопотери, ему очень полезно принимать гречишный мёд.

Донниковый мед едят при проблемах с желудочно-кишечным трактом.

Пустырниковый мёд – успокаивающий. В случае проблем со сном хорошо съесть на ночь ложку пустырникового мёда.



Как употреблять

Взрослому человеку достаточно съедать 100 грамм мёда в день. Ложечку утром натощак развести водой и выпить. Затем в обед или перед обедом. Если кислотность повышенная, то сразу ложку меда выпить с водой и приступить к трапезе. А если пониженная, то за полчаса. Перед сном – развести в тёплой водичке и выпить. И так каждый день.

Таким образом утром вы очищаете желудочно-кишечный тракт от пищи, которая не усвоилась за ночь, превратилась в токсины. В обед мёд стимулирует выделение желудочного сока, чтобы пища лучше усваивалась. А вечером он успокаивает, чтобы вы спали хорошо. Многие, кто включил в свой рацион мёд, уже отказались от снотворного.



Пчеловодство сегодня

Пчеловодство – очень интересное занятие. Мы рады, что в свое время Патриарх Алексий II поддержал воссоздание пасек в монастырях и на приходах. Очень тесно сотрудничаем с Даниловым монастырем, с женским монастырем в Вологде, стараемся помочь друг другу, монахи молятся о пчеловодах. В Даниловом монастыре огромная пасека, он торгует мёдом собственного производства, и за всю историю не было никаких нареканий на качество.

Интерес к пчеловодству возрождается, но есть и трудности. Рынок заняли перекупщики, и реализовать свой продукт самому пчеловоду очень сложно. Те, кто круглый год стоит на рынке, – это посредники. Они не знают природы мёда, особенностей производства, растений, которые выделяют нектар, у них только одна цель – заработать деньги.

К пчеле надо относиться так, как к ней относятся монахи и те пчеловоды, которые любят пчел. Тогда она ответит добром. Пчела – существо уникальное. В мире есть даже памятники пчеле: например, в Дании, а в Японии – целых два. Хотелось бы, чтобы и в России пчеловодство ценили по достоинству. Всё, что приносит пользу родной стране, региону, городу, необходимо поддерживать. Будем надеться на возрождение пчеловодства.

Источник: Правмир