Кафедральный собор в Сантьяго на время стал столовой для нуждающихся

В начале августа — месяца, посвящённого солидарности с нуждающимися — кафедральный собор чилийской столицы Сантьяго стал на один вечер большой гостеприимной столовой, которая предоставила ужин для 350 пенсионеров, бедных и бездомных. «Любовь творит чудеса. Будем же умножать чудеса Иисуса делами доброты», — сказал по этому случаю архиепископ Сантьяго-де-Чили кардинал Рикардо Эссати Андрельо.

Встреча в кафедральном соборе началась с торжественного приветствия и благословения трапезы, которую подготовили волонтёры, заботящиеся о различных приёмных центрах и социальных столовых Сантьяго. В чилийской столице насчитывается около сорока таких солидарных структур, управляемых Отделом пастырского служения и местным отделением фонда «Каритас»: они служат малообеспеченным, бездомным, иностранцам, пожилым, безработным, наркозависимым.

Приветствуя гостей, чилийский примас кардинал Рикардо Эссати Андрельо отметил, что солидарность с нуждающимися говорит о том, что все мы являемся братьями и сёстрами: «Не существует никакого различия по цвету кожи или по социальному статусу. Мы — братья и сёстры, ибо у нас есть один Отец, наш Бог; у нас есть наш брат, Иисус, Который отдал Свою жизнь дабы мы, в свою очередь, между собой были братьями».

В продолжение встречи чилийский кардинал призвал верующих держать свои двери открытыми не только во время месяца, посвящённого солидарности. «Пусть самые нуждающиеся братья смогут обрести достоинство любви, признания и уважения в предложенной им чашке кофе или обеде: такие малые жесты несут людям Благую Весть и позволяют Божьей любви воплотиться в нашем мире».

Источник: Радио Ватикана