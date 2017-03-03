К вопросу о работе Папской комиссии по защите несовершеннолетних

Пережившие сексуальное насилие со стороны священников-педофилов с беспокойством отреагировали на сообщение о том, что 1 марта представитель Ирландии госпожа Мэри Коллинз оставила должность, которую она занимала в Папской комиссии по защите несовершеннолетних с момента учреждения Комиссии, то есть с 2014 года.

В интервью радио Ватикана в среду, госпожа Коллинз говорит о ее разочаровании в связи с отсутствием сотрудничества со стороны других ведомств Римской Курии с Комиссией. Об этом же она заявила во время встречи с кардиналом Шоном О’Мэлли, возглавляющим этот ватиканский департамент, а также в письме, адресованном Папе Франциску.

Святейший Отец, приняв отставку госпожи Коллинз, поблагодарил ее за проделанную работу в пользу жертв сексуальных злоупотреблений со стороны духовенства, равно как и за решение продолжать сотрудничество с Комиссией в ее воспитательном служении.

В свою очередь немецкий священник-иезуит Ганс Цолльнер, богослов и психолог, проректор Папского Григорианского университета в Риме, член-соучредитель Комиссии и директор Центра по защите несовершеннолетних заявил в четверг, что, несмотря на отставку Мэри Коллинз, группа будет продолжать свою важную работу по пропаганде культуры защиты детей по всему миру.

При этом о. Цолльнер подчеркивает, что г-жа Коллинз также будет продолжать сотрудничать с Комиссией. «Через шесть недель у нас запланировано мероприятие в одном из департаментов Курии, где мы будем обучать персонал, и она взяла на себя часть подготовки и организации. Также г-жа Коллинз по-прежнему будет контактировать с кардиналом О’Мэлли и работать со мной, следовательно, наша совместная работа не прекращается».

Как сообщил кардинал О’Мэлли, на следующем пленарном заседании Папская комиссия по защите несовершеннолетних обсудит проблемы, с которыми столкнулась госпожа Мэри Коллинз.

По материалам Radio Vaticana