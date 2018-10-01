К визиту Папы Франциска в Эстонии была выпущена памятная почтовая открытка

Эстонское почтовое предприятие Omniva по случаю прибытия в страну с визитом Папы Римского Франциска выпустило почтовую открытку с особым штемпелем.

«По традиции, в связи с визитом Папы Римского в ту или иную страну, к его прибытию выпускают тематическую марку или почтовую открытку. Так произошло и у нас в Эстонии», — сообщила член оргкомитета папского визита Марге-Мария Паас.

Как передает «Благовест-инфо» со ссылкой на агентство BNS, открытку можно приобрести в почтовых отделениях Omniva, а также в киосках в окрестностях церкви Яани в центре Таллинна.

Почтовую карточку с отпечатанной на ней почтовой маркой — или, как называют такую продукцию филателисты и филокартисты — цельную вещь «Папа Франциск в Эстонии» оформил художник Индрек Ильвес, ее тираж 5000 экземпляров.