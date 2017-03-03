К столетию Фатимских явлений: роман В. Волкова «Гость Папы»

В год столетия объявлений Пресвятой Богородицы в Фатиме редакция «Оссерваторе Романо» обращает особое внимание читателей на роман Владимира Волкова (1932-2005) «Гость Папы», изданный впервые в 2004 году.

В рецензии ватиканской газеты отмечается, что это произведение выигрывает на фоне разнообразных фантазий вокруг Пап Римских, и его прочтение было бы особенно полезным в годовщину Фатимских явлений.

Дело в том, что автор нескольких шпионских романов, следуя своему стилю и жанру, предлагает необычное прочтение трагического события, произошедшего в 1978 году, а именно таинственной смерти митрополита Никодима в объятиях Папы Иоанна Павла I, которого он просил о личной аудиенции в срочном порядке. После его смерти Иоанн Павел I сказал, что он никогда еще не слышал таких прекрасных слов о Католической Церкви, как слова, произнесенные человеком, много пострадавшим за Церковь и трудившимся ради единства христиан. Святейший Отец так передавал слова Никодима: «Никодим сказал: ´История моего народа всегда написана кровью´. Я же ответил: «Да, но сейчас есть торжественное обетование Марии, Пресвятой Богородицы Фатимской, сказавшей: ´В конце Россия обратится и наступит мир´».

Центральным персонажем романа Волкова «Гость Папы» является вымышленный православный архиепископ Илья Галкин, биография и темперамент которого не имеют ничего общего с Никодимом.

Образ же Папы Иоанна Павла I Волков решил представить без масок и перевоплощений, таким как есть, изобразив человека, достойного восхищения. Писатель показывает нам Папу Лучани как человека, излучающего любовь к бедным. В романе автор, как сам он объясняет в предисловии, преследует цель «вообразить вероятное, а не раскрыть тайное», развивая захватывающий сюжет, в котором третья фатимская тайна обретает экуменическую силу.

Источник: Радио Ватикана