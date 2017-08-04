К началу августа человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов

К началу августа человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов

Август 04, 2017

Население Земли в минувшую среду преодолело ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов, говорится в исследовании научного центра Global Footprint Network, который базируется в США, Бельгии и Швейцарии.

В докладе говорится, что ко 2 августа 2017 г. мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые может воспроизвести за год. Таким образом, остальную часть года население Земли будет потреблять эти «в кредит».

« — это дата, когда ежегодная потребность человечества в природных ресурсах превышает то, что может воспроизвести за целый год. В этом году Всемирный день экологического долга выпал на 2 августа», — говорится в сообщении научно-исследовательского центра.

При этом специалисты обращают внимание на то, что население Земли стало расходовать ресурсы быстрее, чем раньше, и граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Например, в прошлом году начало жить «в долг» с 3 августа, в 2015 — с 4 августа, а 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа.

Ученые отмечают, что «перерасход» ресурсов приводит к «исчезновению лесов, засухе, нехватке питьевой воды, эрозии почв, потере биоразнообразия и увеличению содержания углекислого газа в атмосфере». По словам руководителя Global Footprint Network Матиса Вакернагеля, выбросы парниковых газов составляют больше половины от общего негативного воздействия на окружающую среду.

Он добавил, что » если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем сдвинуть «границу возобновляемости» сразу на три месяца назад».

Представитель немецкого молодежного объединения экологов в свою очередь отметил: «Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков — не допустить этого».

 

Источник: Интерфакс

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