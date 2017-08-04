К началу августа человечество исчерпало годовой объем возобновляемых ресурсов

Население Земли в минувшую среду преодолело ежегодную границу допустимого использования возобновляемых ресурсов, говорится в исследовании научного центра Global Footprint Network, который базируется в США, Бельгии и Швейцарии.

В докладе говорится, что ко 2 августа 2017 г. мир исчерпал объем возобновляемых ресурсов, которые планета может воспроизвести за год. Таким образом, остальную часть года население Земли будет потреблять эти ресурсы «в кредит».

«Всемирный день экологического долга — это дата, когда ежегодная потребность человечества в природных ресурсах превышает то, что Земля может воспроизвести за целый год. В этом году Всемирный день экологического долга выпал на 2 августа», — говорится в сообщении научно-исследовательского центра.

При этом специалисты обращают внимание на то, что население Земли стало расходовать ресурсы быстрее, чем раньше, и граница допустимого использования каждый год сдвигается все ближе к началу года. Например, в прошлом году человечество начало жить «в долг» с 3 августа, в 2015 — с 4 августа, а 10 лет назад эта дата пришлась на 15 августа.

Ученые отмечают, что «перерасход» ресурсов приводит к «исчезновению лесов, засухе, нехватке питьевой воды, эрозии почв, потере биоразнообразия и увеличению содержания углекислого газа в атмосфере». По словам руководителя Global Footprint Network Матиса Вакернагеля, выбросы парниковых газов составляют больше половины от общего негативного воздействия на окружающую среду.

Он добавил, что » если удастся сократить эти выбросы хотя бы наполовину, то мы сможем сдвинуть «границу возобновляемости» сразу на три месяца назад».

Представитель немецкого молодежного объединения экологов в свою очередь отметил: «Все, что мы потребим в этом году после 2 августа, украдено у будущих поколений. Задача политиков — не допустить этого».

Источник: Интерфакс