К лику блаженных причислен мирянин, отказавшийся присягать Гитлеру

К лику блаженных причислен мирянин, отказавшийся присягать Гитлеру

Март 22, 2017

DSC_0771-755x491В субботу, 18 марта 2017 г., мирянин из Северной Италии, который отказался принести присягу Гитлеру, был беатифицирован Церковью как мученик.

Префект Конгрегации святых кардинал Анжело Амато возглавил в соборе в Больцано св. Мессу, в ходе которой Йозеф Майр-Нуссер (1910-1945 гг.) был объявлен блаженным Католической Церкви, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Йозеф Maйр-Нуссер, уроженец Южного Тироля, где преобладает немецкое население, был одним из лидеров Католического Действия и Общины св. Винцента Поля. Он женился в 1942 г., в следующем году у него родился сын.17350042_1492335737444692_5043605215900581691_o

Призванный в войска СС в 1944 г. Майр-Нуссер отказался принести присягу Гитлеру. Приговоренный к смерти, он умер, будучи перевезенным в концлагерь Дахау.

Майр-Нуссер «умер как мученик, потому что он отказался придерживаться идей нацизма из преданности Евангелию», сказал Папа Франциск после  новомученика, выступая 19 марта после традиционной молитвы Angelus на площади св. Петра в Ватикане.

 

Источник: Седмица.ру

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