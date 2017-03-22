К лику блаженных причислен мирянин, отказавшийся присягать Гитлеру

В субботу, 18 марта 2017 г., мирянин из Северной Италии, который отказался принести присягу Гитлеру, был беатифицирован Церковью как мученик.

Префект Конгрегации канонизации святых кардинал Анжело Амато возглавил в соборе в Больцано св. Мессу, в ходе которой Йозеф Майр-Нуссер (1910-1945 гг.) был объявлен блаженным Католической Церкви, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Йозеф Maйр-Нуссер, уроженец Южного Тироля, где преобладает немецкое население, был одним из лидеров Католического Действия и Общины св. Винцента Поля. Он женился в 1942 г., в следующем году у него родился сын.

Призванный в войска СС в 1944 г. Майр-Нуссер отказался принести присягу Гитлеру. Приговоренный к смерти, он умер, будучи перевезенным в концлагерь Дахау.

Майр-Нуссер «умер как мученик, потому что он отказался придерживаться идей нацизма из преданности Евангелию», сказал Папа Франциск после беатификации новомученика, выступая 19 марта после традиционной молитвы Angelus на площади св. Петра в Ватикане.

Источник: Седмица.ру