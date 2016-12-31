К 2016 году добавили одну лишнюю секунду

Уходящий 2016 год решено продлить на одну секунду, которая компенсирует разницу между астрономическим временем и всемирным координированным временем (UTC), сообщает новосибирский интернет-портал НГС.НОВОСТИ со ссылкой на ТАСС.

Такое решение приняла Международная служба вращения Земли, расположенная в Париже.

«Для времени UTC действует следующая последовательность дат: 31 декабря 2016 года, 23:59:59, 31 декабря 2016-го 23:59:60, 1 января 2017 года 00:00:00», — передает ТАСС сообщение службы.

Таким образом, в последней минуте 2016 года будет не 60 секунд, а 61.

Согласно стандарту UTC, одни земные сутки, за которые Земля полностью оборачивается вокруг своей оси, длятся ровно 24 часа или 86 400 секунд, но в реальности период этого вращения сейчас равняется примерно 86 400,002 секунды.

Международная служба вращения Земли определяет астрономическое время по положению Земли относительно квазаров — чрезвычайно ярких источников излучения, находящихся от нас на расстояниях миллиардов световых лет.

Всемирное координированное время отсчитывают точные атомные часы — ошибка в секунду набегает за 1,4 млн лет. Когда астрономическое время начинает отличаться от всемирного координированного более чем на 0,9 секунды, эксперты службы решают начислить дополнительную секунду в ближайшую дату: или 30 июня, или 31 декабря.

Впервые координационную секунду ввели в 1972 году, с тех пор ее начисляли 26 раз, последний — 30 июня 2015 года.

Теоретически дополнительная секунда может вводиться и несколько раз в год, но пока такого не было. Кроме того, есть возможность начисления и «отрицательной» координационной секунды (после 23:59:58 сразу идет 0:00:00 — для случая когда время UTC отстало от астрономического), но к этой опции тоже пока никогда не прибегали, поясняет ТАСС.

Это не первые «путешествия во времени», которые в этом году коснулись новосибирцев. 24 июля Новосибирская область перешла в другой часовой пояс — перевела стрелки на час вперед, после этого разница с московским временем стала не 3, а 4 часа. Законопроект о переводе НСО из одного часового пояса в другой приняла Госдума РФ во втором и третьем чтении 21 июня.