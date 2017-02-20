К 125-летию со дня рождения Владыки Иосифа Слипого

Как сообщает агентство РИСУ, в Украинской Греко-Католической Церкви начался юбилейный год в честь 125-летия со дня рождения Патриарха Иосифа Слипого (1892–1984).

По этому случаю 15 февраля в Украинском кризисном медиа-центре прошла пресс-конференция.

Кардинал Любомир (Гузар) рассказал о набожности и религиозной устремленности Иосифа Слипого. Он отметил, что без понимания этих качеств нельзя до конца уяснить себе мотивации, а в конечном итоге и познать личность Слипого. Владыка Любомир также призвал не только «сугубо изучать» деятельность и наследие его предшественника, но и подражать его добрым делам.

Глава оргкомитета по вопросам празднования юбилея епископ Глеб (Лончина) отметил, что фигура Слипого соответствует девизу: «Знакомый, но неизвестный». Целью всех торжеств и мероприятий Владыка видит популяризацию фигуры Патриарха. «Он неизвестен не только в стране, но даже и в нашей собственной Церкви», – отметил епископ.

Историк Олег Турий отметил, что среди юбилейных мероприятий планируется также и научные события. «Владыка Слипый очень хотел быть священником, но также хотел заниматься наукой», – отметил Турий. В частности, планируется серия выездных круглых столов: 6–10 марта в Харькове – Полтаве – Запорожье, 13–16 марта в Одессе – Черновцах – Ужгороде, 27–31 марта в Чернигове – Житомире – Остроге. Также планируется провести мероприятия в городах Бердянск, Днепр, Мариуполь, Николаев, Херсон, Славянск, Северодонецк, Кривой Рог, Черкассы, Сумы, Ровно, Луцк, Винница, Хмельницкий и Каменец-Подольский.

Анонсировано проведение 7–8 апреля студенческой научно-практической конференции «Патриарх Иосиф Слипый и развитие украинской богословской науки и образования в XX – начале XXI веков». Также планируется проведение Летней школы для молодых ученых «Фигура Патриарха Иосифа Слипого в контексте международных церковных и политических отношений», которая пройдет с 8 по 16 июля в Риме.

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Напомним, что архиепископ Иосиф Слипый был политзаключенным в СССР и провел 18 лет в тюрьмах и лагерях. В том числе, в 1946-1947 гг. он в течение полутора лет находился в заключении в Новосибирской пересыльной тюрьме.