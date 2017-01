«Je suis musulmane». Бывшая госсекретарь США заявила о готовности принять ислам

Бывшая госсекретарь США Мадлен Олбрайт готова «записаться» в мусульманки из солидарности с мигрантами, политику в отношении которых намерен ужесточить президент Дональд Трамп.

В среду Трамп подписал указы о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой, а также о других мерах по борьбе с нелегальными мигрантами и иностранцами-преступниками.

Также появились сообщения, что президент намерен ограничить прием беженцев из ряда мусульманских стран. Во время избирательной кампании Дональд Трамп предлагал ставить на учет мусульман в рамках борьбы с терроризмом.

«На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения», — написала Олбрайт в своем блоге в Twitter, имея в виду статую Свободы в Нью-Йорке, рядом с которой долгие годы действовал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

При этом Олбрайт воспроизводит часть надписи внутри статуи с поэтическим обращением ко всем бедным и угнетенным, для которых у «золотых ворот» всегда горит указывающий путь свет.

I was raised Catholic, became Episcopalian & found out later my family was Jewish. I stand ready to register as Muslim in #solidarity.

— Madeleine Albright (@madeleine) 25 января 2017 г.