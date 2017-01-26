«Je suis musulmane». Бывшая госсекретарь США заявила о готовности принять ислам

«Je suis musulmane». Бывшая госсекретарь США заявила о готовности принять ислам

Январь 26, 2017

Бывшая госсекретарь готова «записаться» в мусульманки из солидарности с мигрантами, политику в отношении которых намерен ужесточить президент .

В среду Трамп подписал указы о начале работ по строительству стены на границе с Мексикой, а также о других мерах по борьбе с нелегальными мигрантами и иностранцами-преступниками.

Также появились сообщения, что президент намерен ограничить прием беженцев из ряда мусульманских стран. Во время избирательной кампании Дональд Трамп предлагал ставить на учет мусульман в рамках борьбы с терроризмом.Albright-Hagel-Language-cuts-endanger-US-L47MLO5-x-large

«На статуе Свободы нет мелкого шрифта. Америка должна оставаться открытой людям любой веры и происхождения», — написала Олбрайт в своем блоге в Twitter, имея в виду статую Свободы в Нью-Йорке, рядом с которой долгие годы действовал главный иммиграционный пункт для въезда в США.

При этом Олбрайт воспроизводит часть надписи внутри статуи с поэтическим обращением ко всем бедным и угнетенным, для которых у «золотых ворот» всегда горит указывающий путь свет.

«Я выросла католичкой, стала (прихожанкой) епископальной (церкви), а потом узнала, что моя семья была еврейской. Я готова зарегистрироваться мусульманкой в знак солидарности», — добавила 70-летняя экс-госсекретарь.

Мадлен Олбрайт была госсекретарем США в 1997-2001 годах при президенте-демократе Билле Клинтоне. Она стала первой женщиной в истории страны, которая заняла этот пост.

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