Известный новосибирский краевед: памятник Сталину расколет общество

Власти Новосибирска предложили горожанам выбрать место для памятника Сталину. Сейчас рассматривается три варианта для установки скульптуры: площадки перед Домом офицеров на Красном проспекте и у стелы «Штыки» на Сибиряков-Гвардейцев, а также сквер у здания завода «Тяжстанкогидропресс». Сама идея принадлежит не мэрии — её внесла инициативная группа, которая добивается этого уже несколько лет и даже собрала для этого 450 тысяч рублей. Активисты считают, что бюст вождя должен появиться именно на Красном проспекте. Известный краевед и сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев передал в редакцию портала «НГС» открытое письмо « Памятник раздора», в котором описал последствия установки скульптуры советскому вождю для Новосибирска.

Я не буду обсуждать те или иные стороны человека, которого мы хотим увековечить на улицах нашего города. И даже не важно, в каком именно месте. Ведь почти у каждого из нас отношение к нему уже сформировано — впитано с молоком матери, с рассказами отца, с размышлениями о перипетиях нашей сегодняшней жизни.

Половина наших горожан считает Иосифа Сталина строителем государства, победителем Великой войны, борцом с врагами страны и просто ворами. Другая половина ставит ему в ответственность массовые репрессии мирных советских граждан, коснувшиеся почти каждой семьи в СССР. В Новосибирске проживают ещё десятки тысяч человек, которые знают об этих репрессиях по своему личному опыту.

Предыдущие опросы и исследования показали, что мнение новосибирцев по этому вопросу разделено примерно 50 на 50.

На данном фоне уже появились призывы написать на предполагаемом памятнике уничижительную табличку, а также поставить в городе памятники адмиралу Колчаку, барону Унгерну, руководителю Сибкрая Эйхе, в числе великих «достойных» даже несколько раз прозвучал Гитлер! Про последнего очень надеюсь, что это была глупая шутка, но и все остальные названные личности также вызывают у горожан абсолютно противоречивые мнения.

Доставив удовлетворение одним, мы можем вызвать скорбь у других, а то и возмущение, протест. Есть печальный опыт осквернения памятника Сталину в других городах, вандализма к памятнику императору Николаю II, поставленному у нас без мнения общественности и экспертов.

Считаю необходимым призвать горожан к голосованию против установки в Новосибирске памятников любым неоднозначным личностям. Время рассудит — тогда и поставим. Давайте не дадим развиваться раздору между нами. Давайте беречь наш большой, красивый город, уважать мнение и других его жителей. Добавим жизни немного позитива и радости.

Нельзя открывать «ящик Пандоры». Ни в каком из предложенных ранее, ныне или завтра месте. За одной неоднозначной личностью пойдут памятники другим — Унгерну, Колчаку, Эйхе…

Ещё раз предлагаю ввести мораторий на установку в городе памятников.

Если же зуд памятников неостановим, давайте поставим памятник Матери, белых и красных, политических и уголовников, диссидентов и коммунистов. Маму мы любим независимо от убеждений. Как и она нас.