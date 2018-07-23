Изучение истории религии в школах Грузии может начаться в 2019 году

«Изучение истории религии в общеобразовательных школах Грузии начнётся, предположительно, со второго семестра 2018-2019 учебного года, или с сентября 2019 года», — цитирует Dogma.ge слова председателя парламентской комиссии по науке и образованию Мариам Джаши.

По её мнению, разговоры о том, что новое пособие по истории религии будет разработано и внедрено в учебный процесс в сентябре 2018 года, не являются реалистичными.

«Могу подтвердить, что интенсивные консультации по изучению истории религии в школах ведутся с членами совета, созданного на базе министерства образования и науки. Мне представляется, что разговоры о возможной разработке и внедрении школьного пособия по изучению истории религии к сентябрю 2018 года не являются реалистичными. Хотя, возможно, к началу учебного года-2019, при включенности как священнослужителей Грузинской Православной Церкви, так и лидеров других конфессий, у нас учебник, не ориентированный на индоктринизацию, а напротив, способствующий получению учащимися знаний в области всеобщей истории религии, освоению школьниками основных принципов теологии, с целью превенции тех ошибок, которые столь часто совершаются в условиях современных реалий. Конфликты на религиозной почве недопустимы; необходимо разработать навыки здравых оценок ситуаций», — заявила Мариам Джаши.

По её словам, главное – договориться по вопросам содержания, с целью получения учащимися максимально полноценной информации.

«Часто ставится вопрос: специалисты какого профиля должны преподавать историю религии. Я думаю, этот груз ответственности следует возложить на преподавателей гуманитарных дисциплин, которые пройдут спецкурс с целью изучения содержания и специфики вновь разработанного пособия», — заявила Мариам Джаши.

Как сообщила «Interpressnews» замминистра образования и науки Лия Гигаури, в настоящее время рабочие встречи по данным вопросам уже начались. Установлена коммуникация со всеми заинтересованными сторонами. В первую очередь необходимо определить цели изучения предмета, а затем сверить и согласовать стандарты, на основании чего разработать рекомендательную программу.

«Насколько мне известно, в группе, работающей над означенными вопросами, идёт обмен мнениями именно по поводу целей и стандартов пособия. В обсуждение включены представители всех религиозных конфессий, зарегистрированных в Грузии», — заявила Лия Гигаури.

Источник: Благовест-инфо