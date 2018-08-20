Израилю посвятили специальный выпуск Библии

В честь 70-летия Израиля вышло специальное издание Библии, посвященное земле и народу Израиля, сообщает УНИАН со ссылкой на МХН.

«Израильская Библия – это единственная Библия, которая посвящена земле, народу и Богу Израиля, — отметил раввин Тули Вайс, редактор «Израильской Библии» из организации «Израиль 365».

«Библия сильно повлияла на нашу цивилизацию. Но она также является главным источником трений и разделения между евреями и христианами, которые вместе утверждают, что любят Библию. Виденье Израильской Библии состоит в том, чтобы использовать Писание в качестве источника для объединения евреев и христиан, а также всех тех, кто любит Библию», — рассказывает Вайс.

«Израильская Библия» содержит особые примечания и разделена на 929 глав. Она открывается так, как любая еврейская книга – задом наперёд. Все стихи об Израиле выделены и даются с транслитерацией, чтобы каждый человек мог сам прочитать их на иврите.

«Во-первых, я не христианин, но я знаю христиан, которые хотят читать ту Библию, которую читал Иисус. А он читал еврейскую Библию, Танах. Мои христианские друзья говорили мне о том, что это именно та Библия, которую читал Иисус. Кроме того, пророки, тот же Исайя, говорили о том, что в будущем, в последние дни, люди, которые не являются евреями, начнут говорить евреям: «Научите нас Торе, научите нас Библии», — говорит Вайс.

Также, как сообщалось ранее, редкая средневековая Библия наконец-то вернулась в Кентерберийский собор после пятисот лет отсутствия.

Эта Библия была найдена и приобретена на аукционе рукописей в Лондоне.

Газета «Антик Трейд» сообщает, что эта Библия была переписана и проиллюстрирована монахом XIII столетия. Она пропала во время протестантской Реформации.