Израильские археологи нашли артефакт, иллюстрирующий отношения христиан и мусульман в период раннего ислама

Во время раскопок в районе города Сусита группа израильских археологов из университета Хайфы обнаружила латунную гирю весом около 160 граммов. Внимание ученых привлекли изображения, нанесенные на предмет.

«Почти случайно мы обнаружили пятно, скрывающее крест на передней части гири. Сначала мы были уверены, что это грязь, но на самом деле пятно было сделано намеренно, чтобы скрыть крест, христианский религиозный символ, чтобы гирей можно было пользоваться в условиях взаимодействия с новыми мусульманскими властями», — рассказал Майкл Айзенберг (Michael Eisenberg) из Археологического института Зинмана университета Хайфы, руководитель экспедиции по раскопкам Суситы.

Он также добавил, что это первая находка подобного рода, сделанная в Израиле.

На месте современной Суситы в древности был расположен Гиппос, поселение, основанное во II веке до Р. Х. и ставшее позднее, в римский и византийский периоды, крупным процветающим городом, входившим в состав так называемого Декаполиса. Гиппос был разрушен в результате сильного землетрясения в 749 году, примерно столетие спустя после того, как на этих землях установилась власть первого исламского халифата династии Омейядов.



Латунная гиря из главной церкви Гиппоса?

Артефакт был найден членом археологической группы Брэдли Боулином (Bradley Bowlin) с помощью металлоискателя в северо-западной части Гиппоса, рядом со зданиями церквей. Первоначально находка не представляла особого интереса, поскольку на территории Израиля и прежде находили подобные гири, использовавшиеся в торговле. Объект передали для исследования Александру Иермолину (Alexander Iermolin), директору лаборатории консервации в археологическом институте университета Хайфы.

Несколько недель спустя А. Иермолин связался с М. Айзенбергом и сообщил ему поразительную новость. Оказалось, что странное темное пятно на лицевой стороне гири скрывало инкрустированный серебром крест; при этом другие декоративные элементы сохранились в первоначальном виде. «Сначала мы думали, что это случайное загрязнение. Мы намеревались просто удалить темное пятно, а затем продолжить процесс сохранения. Но что-то нам показалось странным, и мы решили взять тайм-аут», — рассказал Айзенберг.

Находку отправили профессору Сариэлю Шалеву (Sariel Shalev), который является экспертом по древней металлургии. После исследования химического профиля самой гири и пятна проф. Шалев обнаружил, что, в то время как гиря была изготовлена из латуни, пятно было сделано из металлического сплава, содержащего свинец и олово. Стало очевидно, что пятно было нанесено на крест намеренно.

«Температура плавления сплава составляла около одной трети температуры плавления других компонентов гири. Поскольку в тот период местные жители искусно владели ремеслом, было ясно, что пятно было сделано намеренно. Кроме того, небольшие части серебряного креста были вырублены, чтобы вес предмета оставался неизменным. Короче говоря, не было никаких шансов, что пятно возникло случайно», — заключил Сариэль Шалев.

На первом этапе ученые провели рентгенографическую и ультразвуковую визуализацию артефакта. Исследования проводилась в лабораториях Центра ядерных исследований Сорека. После завершения лабораторных исследований объект подвергся комплексной реставрации, в процессе которой ученые почти полностью восстановили его в том виде, в каком его использовали местные жители 1500 лет назад.

Гиря почти правильной квадратной формы имеет размеры 44 х 43 мм и точный вес 158,9 граммов. На ее лицевой стороне изображен инкрустированный серебром крест, установленный на полукруглой основе. Украшение на лицевой стороне веса представляло собой крест или саму Голгофу, место распятия Иисуса в Иерусалиме, а арка и колонны изображали Храм Гроба Господня.

Две греческие буквы, выбитые на оборотной стороне веса, указывали его вес: шесть унций.



Ранний ислам: терпимость и мирное сосуществование с христианством

Многочисленные исторические свидетельства показывают, что, по крайней мере, на ранних этапах мусульманского правления, новые власти проявляли терпимое отношение к христианскому населению. Свидетельство этому можно найти в самом Гиппосе, где было обнаружено по меньшей мере семь христианских церквей, большинство из которых продолжали действовать в течение этого периода без каких-либо признаков разрушения.

Обнаруженные при раскопках массивные базальтовые кресты, украшавшие вершины фронтонов церкви, также явно не вызывали у мусульманских правителей отторжения. Однако сделанная находка предлагает новое понимание тех тонких отношений, которые сложились в этом регионе, уже несколько столетий населенном христианами, после того как здесь установилась власть исламских халифов.

С одной стороны, мусульманские правители позволили местным жителям-христианам исповедовать свою религию. Однако их религиозная терпимость имела свои пределы.

По мнению М. Айзенберга, крест был намеренно скрыт церковными служителями в период раннего ислама, чтобы они могли продолжать использовать гирю вместе с другими прочими на официальных городских весах, установленных в главной церкви Гиппоса, а также в их контактах с мусульманской администрацией Тиверии.

«Эта ситуация дает прекрасную иллюстрацию разделительной линии в период смены режима. В условиях значительной религиозной и культурной свободы мог возникнуть момент, когда мусульманское должностное лицо сталкивалось с необходимостью взять в руки объект, демонстрирующий откровенно христианский символ», — пояснил ученый.

Источник: «Рублёв»