Израиль закрыл палестинские территории на время праздника Пурим

Израильские войска закрыли границы с палестинскими территориями на время иудейского праздника Пурим и примыкающих к нему выходных, сообщает армейская пресс-служба.

По соображениям безопасности с пятницы по воскресенье включительно палестинцам Западного берега реки Иордан и сектора Газа будет запрещен въезд в Израиль.

«По указанию политического эшелона… вводится общая изоляция Иудеи и Самарии (израильское название Западного берега) и закрываются переходы в секторе Газа», — говорят военные, пообещав сделать исключение для экстренных случаев «гуманитарного характера».

К практике блокады территорий, сопровождавшей в прошлом десятилетии все крупные праздники и религиозные даты, израильтяне вернулись в минувшем году на фоне практически ежедневных арабских атак. Волна «террора одиночек» унесла жизни порядка 40 человек и в последние месяцы практически сошла на нет.

В этом году Пурим, посвященный чудесному спасению еврейского народа от истребления во времена персидского рабства, начинается на закате солнца в субботу и заканчивается в воскресенье вечером. На день позже его отметят в Иерусалиме. Палестинские экстремисты не раз использовали праздничную суету, когда на улицы выходит множество людей в карнавальных костюмах и масках, для организации терактов.

Источник: РИА Новости