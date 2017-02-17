Белорусский изобретатель собрал миниатюрный орган из бумаги (ВИДЕО)

Трудно поверить, что сможет зазвучать орган, выполненный из бумаги и картона. Однако создать настоящий работающий бумажный орган удалось белорусскому изобретателю Алексею Жолнеру, который известен своими бумажными моделями, передает портал katolik-gomel.by.

Мастер выложил в соцсетях фотосборку инструмента из бумаги и картона и видео выложил, чтобы подтвердить, что инструмент звучит.

— Обычный орган, который играет в костелах и консерваториях, стоит от 200 тыс. долларов и весит несколько тонн. Бумажный орган, спроектированный и построенный мастером Алексеем Жолнером, невелик, зато работает так же, как настоящий, — сообщает группа в «ВК» BySound.by.

— Как-то с женой обсуждали самую первую мою действующую модель двигателя, и она так, задумчиво вращая внешний кривошип, говорит: «А сделай музыкальную шкатулку». Так и пришла идея создать что-нибудь играющее из бумаги, — написал в комментарии Алексей Жолнер.

За четыре дня видео с бумажным органом набрало в Youtube уже около 200 тыс. просмотров