Издание The Guardian назвало роман Достоевского одной из лучших книг о Боге

Британская газета The Guardian включила «Братьев Карамазовых» Федора Достоевского в рейтинг лучших художественных книг о Боге. Роман занял второе место, сообщается на сайте издания.

«Братья Карамазовы» — последний роман Федора Достоевского, оконченный в 1880 году. Автор задумывал его как первую часть эпического романа «История Великого грешника». Произведение затрагивает глубокие вопросы о Боге, свободе, морали.

Первая строчка рейтинга отдана «Евангелию», переведенному на английский язык американским поэтом Ричмондом Латтимором (Richmond Lattimore). Авторы рейтинга отметили, что в его переводе расценивают произведение как художественный роман, а не как религиозную работу.

Далее следуют «Россказни Роджера» (Roger’s Version) Джона Апдайка (John Updike), «Силы земли» (Earthly Powers) Энтони Берджесса (Anthony Burgess), «Время ангелов» (The Time of the Angels) Айрис Мердок (Iris Murdoch), «Последнее искушение Христа» (The Last Temptation of Christ) Никоса Казандзакиса (Nikos Kazantzakis).

В топ-10 также попали «Удача Оменсеттера» (Omensetter’s Luck) Уильяма Говарда Гэсса (William H Gass), «Шпиль» (The Spire) Уильяма Голдинга (William Golding), «Лавр» (Laurus) Евгения Водолазкина (Eugene Vodolazkin) и «Хорошего человека найти нелегко» (A Good Man Is Hard to Find) Флэннери О’Коннор (Flannery O’Connor).

Во всех произведениях авторы рассуждают о вопросе существования высшей силы. В перечень попали произведения о христианской традиции, а сами авторы варьируются — от глубоко верующих до абсолютных атеистов.

Говоря о «Лавре» Е. Водолазкина, критики отметили: «Великое достижение романа — то, что он переносит нас в средневековый мир веры, где Бог и святость пронизывают все».



Достоевский, христианство и «Братья Карамазовы»

Духовный путь Федора Достоевского (1821-1881) во многом повторяет путь многих его современников: воспитание в традиционно православном духе, отход от традиционной церковности в молодости, возвращение к ней в зрелости.

Трагический жизненный путь Достоевского, приговоренного к смерти за участие в кружке революционеров, но помилованного за минуту до исполнения приговора, проведшего десять лет на каторге и в ссылке, отразился во всем его многообразном творчестве — прежде всего в романах «Преступление и наказание», «Униженные и оскорбленные», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», в многочисленных повестях и рассказах. В этих произведениях, а также в «Дневнике писателя» Достоевский развивал свои религиозно-философские взгляды, основанные на христианском персонализме.

В центре творчества Достоевского всегда стоит человеческая личность во всем ее многообразии и противоречивости, но жизнь человека, проблемы человеческого бытия рассматриваются в религиозной перспективе, предполагающей веру в персонального, личного Бога.

Основная религиозно-нравственная идея, объединяющая все творчество Достоевского, суммирована в знаменитых словах Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то все позволено». Достоевский отрицает автономную нравственность, основанную на произвольных и субъективных «гуманистических» идеалах. Единственным прочным основанием человеческой нравственности, по мнению Достоевского, является идея Бога, и именно заповеди Божии — тот абсолютный нравственный критерий, на который должно ориентироваться человечество. Атеизм и нигилизм ведут человека к нравственной вседозволенности, открывают дорогу к преступлению и духовной гибели. Обличение атеизма, нигилизма и революционных настроений, в которых писатель видел угрозу духовному будущему России, было лейтмотивом многих произведений Достоевского. Это основная тема романа «Бесы», многих страниц «Дневника писателя».

Другой характерной особенностью Достоевского является его христоцентризм. Для Достоевского Бог — не абстрактная идея: вера в Бога для него тождественна вере во Христа как Богочеловека и Спасителя мира. Отпадение от веры в его понимании есть отречение от Христа, и обращение к вере есть обращение прежде всего ко Христу.

Достоевский был глубоко церковным человеком. Его христианство не было абстрактным или умственным: выстраданное всей его жизнью, оно было укоренено в традиции и духовности Православной церкви.

Одним из главных героев романа «Братья Карамазовы» является старец Зосима, прообраз которого видели в святителе Тихоне Задонском или преподобном Амвросии Оптинском, но который в действительности представляет собой собирательный образ, воплощающий в себе то лучшее, что, по мнению Достоевского, было в русском иночестве. Одна из глав романа, «Из бесед и поучений старца Зосимы», представляет собой нравственно-богословский трактат, написанный в стиле, близком к святоотеческому. В уста старца Зосимы Достоевский влагает свое учение о всеобъемлющей любви, напоминающее учение преподобного Исаака Сирина о «сердце милующем».

