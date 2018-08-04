Из-за конфликта в стране Никарагуа не примет паломников ВДМ-2019

Католические епархии Республики Никарагуа не смогут принять паломников, которые приедут на Всемирный день молодёжи в Панаме со всего мира в январе 2019 года.

Никарагуанская епископская конференция заявила об этом решении, ссылаясь на кровопролитный конфликт, который потрясает страну с апреля этого года: поместной Церкви не удастся провести заявленные ранее «Дни в епархиях по случаю Всемирного дня молодёжи». Таким образом, молодые паломники найдут пристанище в епархиях Панамы и Коста-Рики.

Изменение планов никарагуанской Церкви прокомментировал в интервью корреспонденту «Vatican News» о. Жоао Чагас, глава Молодёжного управления при ватиканском Департаменте по делам мирян, вопросам семьи и жизни:

«Поскольку Панама — маленькая страна, изначально было решено, что накануне Всемирного дня молодёжи паломников также примут Коста-Рика и Никарагуа. Серьёзный кризис, потрясший никарагуанцев, определил новое решение», — заявил священник.

По предварительным оценкам, во всемирном форуме в Панаме примут участие не менее 300 тысяч паломников в сопровождении своих священников и епископов; большинство из них приедут из стран Центральной Америки.

Источник: Vatican News