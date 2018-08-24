IX Всемирная встреча семей в Дублине. Встречи и дискуссии о будущем семьи, её ранах и надежде

Круглые столы и свидетельства о будущем института семьи в эти дни организованы практически на всех площадках IX Всемирной семей семей, которая проходит на этой неделе в столице Ирландии.

После многочисленных церемоний открытия, которые прошли одновременно в 26-ти католических епархиях Ирландии, особое внимание разных площадок конгресса уделено обсуждению Постсинодального увещания Папы Франциска ʺAmoris Laetitiaʺ, как основы для обратной связи, выработки сравнений и созидания новых рабочих проектов.

Со вчерашнего дня в программе конгресса наблюдается чередование круглых столов, дискуссионных площадок, свидетельств не только о роли семьи в современном обществе и о её четко выраженных отношениях с Церковью, но и о многочисленных ранах на теле современного института семьи.

По сообщанию нашего специального корреспондента, со вчерашнего дня началась работа в секции, организованной комитетом по вопросам семьи при Совете Епископских Конференций Европы (CCEE).

Участниками заседания стали председатели комиссий по делам семьи при епископских конференциях Поместных Церквей. Россию на форуме, как мы уже сообщали, представляет Его Преосвященство Иосиф Верт, ординарий Преображенской епархии в Новосибирске и по совместительству — глава Комиссии по делам семьи при Конференции Католических Епископов России.

Сегодня заседание Комитета вёл председатель Совета европейских епископских конференций кардинал Анджело Баньяско.

Смотрите также некоторые очередные фотоподробности со Всемирного форума семей в Ирландии: