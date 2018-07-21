Иудейский лидер России считает логичным принятие закона о еврейском характере государства Израиль

Президент Федерации еврейских общин России Александр Борода считает естественным принятие в Израиле закона о еврейском характере этого государства.

«Это логично, просто пришло к какому-то знаменателю. То, что Израиль носит еврейский характер, я даже не могу это назвать секретом полишинеля, потому что это было понятно еще в 1948 году. Когда резолюцией ООН были основаны государство Израиль и государство Палестина, то был совершенно четко обозначен еврейский характер Израиля, то есть это был национальный «дом» еврейского народа, который две тысячи лет ходит по всему миру», — сказал А.Борода в пятницу в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК).

Теперь же, по словам еврейского лидера, то, что израильское государство является еврейским по сути и по духу, «просто зафиксировали некоторым образом». Причиной этого, считает А.Борода, могло стать размывание понятий, на основе которых был создан Израиль.

«Даже такой понятный момент, — пояснил он, — есть государство — в нем есть определяющий язык. В Российской Федерации есть основной язык – русский. Есть масса других языков, которые тоже используются, являются вторыми, но они никогда не будут первыми, никогда не будут равными, потому что есть один язык, который является государственным в России. Так и в других странах. И понятно, что иврит должен быть основным в Израиле».

А.Борода напомнил, что до сих пор в Израиле было два равных языка – иврит и арабский и что в этой стране могут проживать представители и других народов, с другими языками. «Русский язык, я думаю, уже даже более популярным становится, чем арабский, но от этого русский язык не станет там государственным», — считает президент Федерации еврейских общин.

В интервью корреспонденту «Интерфакс-Религия» он отметил, что арабский язык не изгоняется из обращения, а наделяется особым статусом, при этом особо оговаривается, что его положение не должно ухудшиться.

«Это может быть статус, подобный тому, какой есть в России у языков национальных республик при едином государственном русском языке, может быть статус, который устанавливает Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств», — пояснил А.Борода.

На его взгляд, в целом принятый закон «в большей степени является декларативным, повторяя положения уже существующих законов или закрепляя сложившиеся практики».

К примеру, о том, что Израиль будет еврейским государством, говорилось уже в принятой в 1948 году Декларации независимости, напомнил А.Борода. Такая констатация, по его словам, фактически повторяет слова, которые Всевышний в Торе говорит праотцу Аврааму: «Подними же глаза твои и посмотри с места, на котором ты, на север и на юг, на восток и на запад; Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам ее, и твоему потомству навеки».

Что касается столичного статуса Иерусалима, то он был законодательно утвержден почти 70 лет назад, а почти 40 лет назад кнессет уже принял закон о том, что город является неделимым, напомнил собеседник агентства.

Также, добавил он, Израиль давно и вполне официально отмечает шабат и еврейские праздники, поддерживает связи с еврейской диаспорой, а право на репатриацию всех евреев было провозглашено Законом о возвращении от 1950 года.