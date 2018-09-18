Иудеи готовятся к Судному дню

Во вторник вечером иудеи всего мира начинают отмечать Йом-Кипур – один из важнейших дней еврейского календаря, который также называют Судным днем и Днем отпущения грехов.

Этот праздник является завершением десяти дней покаяния – первых десяти дней иудейского нового года, во время которых окончательно решается судьба человека в наступившем году. Несмотря на это, Йом-Кипур не принято считать днем печали и скорби. Согласно Талмуду, именно в этот день Моисей получил вторые скрижали Завета.

Чувство благоговения перед Йом-Кипуром сохранилось в еврейском народе по сей день даже среди далеких от религии евреев, часто являясь для них единственной формой конкретной связи с иудаизмом.

Обращаясь к единоверцам по случаю наступающего Судного дня, главный раввин России Берл Лазар отметил, что все люди несовершенны, и даже если человек не совершал плохих поступков намеренно, он наверняка в чем-то ошибся, не сделал что-то нужное или сделал, но не до конца.

«В чем же заключается искупление? Что необходимо сделать, чтобы Бог простил нам все допущенные ошибки, все наши недостатки?» – ставит вопрос раввин, добавляя, что в этот день следует «трезво проанализировать свои поступки, понять, что сделали неправильно и как это исправить в будущем».

«И пусть еще далеко не все заповеди выполнены, пусть это только начало долгого пути – этот путь ведет к Богу, и Бог обязательно даст нам добрую запись и подпись на хороший и сладкий год!» – заключает раввин.

В свою очередь президент Федерации еврейских общин России Александр Борода пожелал иудеям «хорошей записи и печати в Книге жизни и чтобы этот год был полон духовной радости и благословений».

«Когда мы введем себя неправильно, мы отдаляемся от Всевышнего, и, обещая себе впредь не допускать подобного, мы возвращаемся к Нему, к нашим корням, к духовности. Это, безусловно, очень радостный, трепетный и торжественный момент. В Йом-Кипур нам следует открыть свое сердце Всевышнему, довериться ему и почувствовать это особое единство», — говорит А.Борода.

Источник: Интерфакс