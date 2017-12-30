Итальянский рецепт долгой жизни

Американские ученые считают, что психологические факторы могут повлиять на продолжительность жизни. Опрос долгожителей из Южной Италии показал, что всех их объединяют оптимизм, упрямство, уверенность в себе, а также способность принимать решения и крепкие семейные связи.

Исследование проводилось под руководством специалистов из Центра здорового старения Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Авторы работы считают, что большинство ученых незаслуженно обходят вниманием психологические факторы, сосредоточив свое внимание на генетических особенностях и возрастных заболеваниях. Чтобы выяснить, существуют ли психологические атрибуты долгой жизни, ученые пообщались с 29 пожилыми итальянцами в возрасте от 90 до 101 года, а также членами их семей в возрасте 51–75 лет.

Оптимизм, трудолюбие, семейные ценности, религиозность — все это является объединяющей чертой и целью в жизни итальянских долгожителей. Большинство из них все еще выполняют часть работы по дому и в саду. «Это моя жизнь, и я не собираюсь сдаваться», — объясняют психологи такое поведение долгожителей.

Также специалисты отметили такие сильные стороны характера долгожителей, как умение принимать решения, уверенность в себе и упрямство. Часто это говорит о том, что долгожители способны контролировать свою жизнь (а порой и жизнь своей семьи), а также не зациклены на том, что подумают окружающие. Перечисленные черты могут оказаться полезным не только тем, что хочет жить долго, но еще и счастливо.

Источник: Вокруг Света