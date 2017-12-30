Итальянский рецепт долгой жизни

Итальянский рецепт долгой жизни

Декабрь 30, 2017

Американские ученые считают, что психологические факторы могут повлиять на продолжительность жизни. Опрос долгожителей из Южной Италии показал, что всех их объединяют оптимизм, упрямство, уверенность в себе, а также способность принимать решения и крепкие семейные связи.

Исследование проводилось под руководством специалистов из Центра здорового старения Калифорнийского университета в Сан-Диего (США). Авторы работы считают, что большинство ученых незаслуженно обходят вниманием психологические факторы, сосредоточив свое внимание на генетических особенностях и возрастных заболеваниях. Чтобы выяснить, существуют ли психологические атрибуты долгой жизни, ученые пообщались с 29 пожилыми итальянцами в возрасте от 90 до 101 года, а также членами их семей в возрасте 51–75 лет.

Оптимизм, трудолюбие, семейные ценности, религиозность — все это является объединяющей чертой и целью в жизни итальянских долгожителей. Большинство из них все еще выполняют часть работы по дому и в саду. «Это моя , и я не собираюсь сдаваться», — объясняют психологи такое поведение долгожителей.

Также специалисты отметили такие сильные стороны характера долгожителей, как умение принимать решения, уверенность в себе и упрямство. Часто это говорит о том, что способны контролировать свою жизнь (а порой и жизнь своей семьи), а также не зациклены на том, что подумают окружающие. Перечисленные черты могут оказаться полезным не только тем, что хочет жить долго, но еще и счастливо.

 

Источник: Вокруг Света

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна