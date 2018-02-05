Итальянские священники в Нигере осудили военную миссию Италии в африканской стране

Итальянские миссионеры в Республике Нигер единодушно осудили предстоящую военную кампанию Италии в этой африканской стране. Священники полагают, что решение их правительства станет возвратом к колониализму по причине геополитики, главной целью которого являются местные природные ресурсы. В интервью католическому информационному агентству «SIR» миссионеры выразили беспокойство тем, что «Италия фактически дистанционно контролируется Францией. Очень похоже, что они (итальянские войска) прибудут в Нигер для защиты французских интересов, напрямую связанных с добычей урана».

Миссионеры напоминает, что «половина всего урана, который использует Франция, поставляется из Нигера. В этой африканской стране французы воспринимаются колонизаторами, которые помогли превратить Нигер в одну из последних стран мира по объёму валового внутреннего продукта».

По мнению священников, итальянское правительство стремится к нечестной прибыли, и если бы оно хотело по-настоящему помочь жителям Нигера, то попыталось создать рабочие места и помочь молодёжи остаться в своей стране».

Стоимость итальянской военной миссии в 2018 году составит около 49,5 млн евро: «Сколько всего можно сделать с этими деньгами! — отмечают миссионеры. — Наша мечта — увидеть начальные школы на всей территории Нигера. Было бы очень важно поддержать правительство в создании реальных проектов для молодёжи, учитывая, что половина населения страны моложе 18 лет. <…> Когда же говорится о присутствии военных, людям сразу представляется оружие, а это всегда страшно, — отметили миссионеры. — Нам это совсем не нравится, и это не делает нам чести, как итальянцам. Речь идёт о неприкрытом неоколониализме, который хочет водрузить здесь свои стопы, потому что бедный Нигер богат природным сырьём», — подчеркнули итальянские священники.

Источник: Радио Ватикана